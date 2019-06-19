中評社香港6月19日電／從吉林省會長春乘坐高鐵，只需3個小時，就可以到達中朝俄交界處的琿春市。這座縣級小城近年來大力發展邊境旅遊，口岸遊、跨江遊、一日遊等多條旅遊線路日益受到青睞。



新華社報道，琿春作為東北亞開發開放的重點城市，融匯了三國風情，沿街店舖的招牌都用中、朝、俄三種文字書寫。



初夏時節，北京遊客楊宇帶家人來到琿春，第一天就來到位於中朝俄交界處的防川風景區。這裡依山傍水，風光秀美，遊客登上60多米高的龍虎閣遠眺，就能飽覽“一眼望三國”的獨特風光。



“想帶孩子近距離感受中朝、中俄邊境風光，這裡太適合了！”楊宇說，回程的路上，他們將在防川朝鮮族風俗村停留，品嘗特色美食。



據統計，2018年，琿春接待國內外遊客381萬人次，同比增長25%，實現旅遊收入45億元，同比增長38%。據當地旅行社介紹，每年7到9月是琿春的旅遊旺季，國內外許多遊客會選擇來這裡避暑遊玩，並從這裡中轉前往朝鮮或俄羅斯旅遊。



近年來，琿春陸續開通了圖們江水上游、中朝圖們江跨江遊、中俄朝環形跨國遊等邊境和跨境旅遊線路。琿春阿里郎旅行社總經理陳曉棠介紹，該旅行社今年新推出了赴朝一日遊線路，可在一天內跨境遊覽朝鮮傳統村落等風景，有不少遊客報團。“出國路程近，用時短，很多遊客都感興趣。”陳曉棠說。



與琿春類似，地處中朝邊境的吉林省集安市每年也會吸引不少國內外遊客。集安與朝鮮滿浦隔鴨綠江相望，許多遊客選擇到這裡乘船遊覽鴨綠江，感受“一江之上，兩國風光”。



今年5月在北京舉辦的亞洲文化旅遊展上，吉林省推出了一系列邊境和跨境旅遊產品，吸引了眾多國內外遊客的關注。



分析人士認為，隨著東北亞開發開放步伐的加快，中朝邊境和中俄邊境基礎設施和接待能力將不斷提升，這將為國內外遊客提供更多的旅遊產品，為遊客體驗中朝俄三國文化和美景提供便利。