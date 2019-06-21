林忠山：王金平退出初選　走了最靈活一著棋

林忠山。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月21日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨前“國家發展研究院”院長、文化大學政治系副教授林忠山接受中評社訪問表示，前“立法院長”王金平退出初選是一著非常有利的活棋，王不太可能自己選到底，但可能成為鴻海董事長郭台銘、蔡英文爭取合作、搭配副手的人選，以郭來說，一個顧北、一個守南，對蔡來說則能營造綠加藍大好的空氣形勢。



至於王金平與高雄市長韓國瑜的關係，林忠山說，郭台銘長期與王金平有長遠私交，而韓、王則沒有那麼深，且到目前為止，他還看不到韓國瑜佈局整合的起手式，這是韓最大的缺陷、格局太弱。



林忠山，台灣大學政治研究所博士，曾以新黨身份任第三屆“國民大會代表”、在2016至2017年擔任中國國民黨“國家發展研究院”院長，現為中國文化大學政治系副教授、三民主義大同盟副理事長兼秘書長。



怎麼看王金平不參加國民黨初選可能造成的影響？林忠山接受中評社訪問時表示，王說不參加初選，但並沒有說不參加2020的競選，這是王留了一著對自己有利的活棋，王是重然諾的人，曾表明“選舉公報會有我的名字”，這代表有2種可能，一是脫黨直接選2020，但機會應不高，畢竟王沒有勝選的空間。



林忠山說，另一種可能就是與別人搭檔選“副總統”，雖然王金平曾說過“絕不會選“副總統”，而王的政治歷練豐富，當“副總統”來說也許不甘心，但是形勢比人強，從需要政治舞台的立場來看，王退出初選的動作，會成為他人爭取合作的對象，而且不只是國民黨會爭取，可能也包括民進黨的蔡英文都要來爭取王，特別是王稱自己的直播節目“台灣金團結”願邀請蔡一起。



林忠山認為，從選票考量來看，王金平的優勢是南部票源、地方派系。對韓國瑜來說，韓本身就是南部的票房，搭配的副手以女性、年輕、本省人會比較加分，因此韓不太會與王搭配；不過若是郭台銘就有可能，因為郭行事霸氣不太在乎副手，只要配得來就行，且郭顧北、王守南，一個本省、一個外省，在政治邏輯是說得通的，且郭與王之間有很長的交情、非常麻吉，王還曾幫郭調頭寸過，這都是過往歷史了，兩人談一談就可以。



林忠山指出，至於黨外找王金平的部分，無黨籍台北市長柯文哲不太可能與王合作，反而是蔡英文找王的空間比較大，因為王若與蔡搭配，蔡英文就能營造綠加藍氣勢大好的空氣形象，讓民眾如霧裡看花，綠的票源再加上一部分藍的選票，蔡的機率就會多一點。至於蔡能不能說服民進黨接受這樣的合作？他笑說，可以，蔡在民進黨內已是無所不能，早已把派系利益都做好了，蔡要做的只有找出誰比較能讓自己連任機會大一些。



林忠山說，王金平退出黨內初選後，走了最靈活的一著棋，能夠以此拿翹，就看國民黨初選底定後出線的人選怎麼跟王政治協商，至少穩住王的政治力量，不對國民黨選情造成傷害。



至於王金平與韓國瑜的關係如何？林忠山表示，郭台銘與王金平方面有長年的私交，且郭畢竟剛由商轉政，對王也比較會以請教、商量政局的角度與王會面。而韓、王之間並沒有很深的私交，2018地方選舉，韓可能是藉著雲林張榮味家牽線，整合了農會系統支持，再請出王支持三山造勢活動，因此韓心中雖對王存有感激，但並非是私人情誼，在政事上韓可能也不比郭那般常請教，因而讓王感覺一個熱、一個不冷不熱，挺韓也沒什麼用，便出現了差別。



林忠山也說，韓國瑜還沒完全體會到王金平退出初選這步棋的影響力，照理講一個有格局的人，在初選階段就會做一些佈局的起手式，但目前並沒有看到韓有這樣的動作，這是目前韓輸的一步。



林忠山舉例說，基本上韓國瑜沒辦法做出讓王金平滿意的運作模式，韓當選高雄市長後，局處首長用人反而借用了前黨主席朱立倫的將，且包括前高雄縣長楊秋興也不滿意，這也代表韓在治天下的過程中，處理得並不是很好，在吸納人才方面是韓最大的缺陷、格局太弱。