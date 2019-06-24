林忠山語中評：韓、郭民調差距恐不超過5%

林忠山。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月24日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨前“國家發展研究院”院長、文化大學政治系副教授林忠山接受中評社訪問表示，韓陣營主要是靠個人人氣，加上地方派系動員來呈現自己的政治能量，在初選階段成功地將聲勢拉上來，在未來幾場政見發表會，會是民眾評價的地方。



林忠山說，目前韓國瑜的形勢是贏過郭台銘，但在前“立法院長”王金平支持者可能轉移，加上民進黨鐵綠民眾策略性灌票，郭、韓就有可能打成平手，最後民調差距恐不會超過5%。



林忠山，台灣大學政治研究所博士，曾以新黨身份任第三屆“國民大會代表”、在2016至2017年擔任中國國民黨“國家發展研究院”院長，現為中國文化大學政治系副教授、三民主義大同盟副理事長兼秘書長。



國民黨內初選最有可能出現的兩強分別是韓國瑜、郭台銘，怎麼看韓陣營與郭陣營的策略方針？林忠山接受中評社訪問時分析，韓之前曾有對高雄市民的4年承諾包袱，但韓現在已脫離了這個承諾的障礙，對韓來說已無後顧之憂，而韓看起來與國民黨若即若離的狀態，原因就在韓本身不想承接國民黨的負面包袱，這是韓國瑜的戰法。



林忠山說，韓國瑜主要是靠個人的人氣，然後請地方派系做政治動員造勢，來呈現自己的政治能量，而韓的口號“台灣安全，人民有錢”講得很好，也是台灣民眾要的，至少在初選階段成功的把庶民的聲浪拉上來。



林忠山也指出，但是韓國瑜比較缺乏論述如何達到“台灣安全，人民有錢”的理論基礎，在治理的層面，韓透露出身邊沒有能人的形象，最簡單的例子就是民進黨操弄“罷免”的議題，來抹黑、製造負面形象，進而誤導民眾韓做不好高雄市長才被罷免，但其實法規載明就職1年後才能提出，韓卻沒有以此反駁那些無稽之談。未來國民黨舉辦的政見發表會，恐將會對韓產生非常關鍵的影響，韓能不能講出一套所以然，會是民眾評價的地方。



至於郭陣營的表現，林忠山認為，郭台銘的起手式“國防靠和平，科技靠研發，市場靠行銷，未來靠打拚”這四句話打響了郭參選的高度，但可惜的是後續的策略卻是錯誤的，沒辦法讓民眾看到郭台銘的高度，包括沒有將這四句口號的具體落實政策等，反而跟著韓國瑜的庶民群眾策略走，這怎麼可能贏得過韓？



林忠山認為，郭台銘是鴻海集團的董事長，民眾期待的是一個有高度的人選，在韓國瑜宣布參選前，民眾幾乎把郭視為國民黨的救世主，但現在呈現給民眾的郭台銘，卻完全與郭的優勢背道而馳。為什麼不找一批人來談台灣的整體問題在哪、怎麼治理，讓民眾知道郭的策略與高度、望之若渴，反而去開箱豪宅等，這是很錯誤的策略，在庶民的感受上是沒有效果的。



林忠山建議，台灣社會最重要的是中產階級，而郭台銘顯不出高度會是最大的隱憂，或許郭可以找來“國內外”專家學者座談台灣的發展，並整理出自己治“國”的一套策略，也把參與的能人聘進來，只要在政見發表會上把整套“國家”治理的東西拿出來，就會是很大的優勢。



被問到怎麼看藍營鐵盤軍公教人士對韓國瑜、郭台銘的支持？林忠山說，原則上軍公教比較挺韓，因為在去年的地方選舉，韓國瑜打響了“夜襲”這首軍歌，一定程度上已經買到了軍公教的心，對郭台銘來說，在軍公教心中的情誼不足，因此整個軍公教幾乎是傾斜挺韓的。



林忠山指出，目前的整體情勢看起來，韓國瑜仍是贏過郭台銘，但還會有兩種變化，包括王金平不參與黨內初選，王的支持者可能灌到郭身上，但郭、王彼此支持者就有些重疊，都是精英階層支持者較多，郭、王合體還不一定會贏韓；另一方面，民進黨的鐵綠也會因為韓在之前選舉已被檢驗過，而郭台銘則還未被檢驗，因此鐵綠會灌票給郭。郭台銘本身的支持度，再加上王金平支持者的轉移，及鐵綠民眾策略性投票的情況下，郭台銘與韓國瑜就有可能打成平手，最後民調差距恐不會超過5%。