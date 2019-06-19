外交部：中伊保持著正常雙邊關係和經貿往來

中評社北京6月19日電／2019年6月19日外交部發言人陸慷主持例行記者會：



問：請問習近平主席訪問朝鮮是今天還是明天啟程？



答：中聯部發布的消息很明確。習近平主席將於6月20日至21日對朝鮮民主主義人民共和國進行國事訪問。



問：關於習近平主席訪問朝鮮，能否透露啟程時間？是明天上午還是下午？習主席抵達朝鮮之後的具體安排是什麼？



答：中方已經發布了消息。關於訪問的具體情況，我們會像過去一樣，及時充分地向大家提供。



問：習近平主席昨天同特朗普總統通話時，提到雙方將在二十國集團領導人大阪峰會期間會晤。請問兩位元首會晤將談及的議題是否確定了？之前，特朗普總統曾表示將在會晤時談及香港問題，你能否證實？特朗普總統此前接受《時代》周刊採訪時曾表示，發生在香港的遊行對香港和北京來說影響都很大。中方對此有何評論？



答：第一，關於習近平主席同特朗普總統通話，中美雙方都已經發布了消息。大家可以看到，特朗普總統表示期待同習近平主席在二十國集團領導人大阪峰會期間再次會晤，就雙邊關係和共同關心的問題進行深入溝通。習主席也表示，願意同特朗普總統在大阪峰會期間舉行會晤，就事關中美關係發展的根本性問題交換意見。至於兩國領導人具體談什麼，想必你也知道，領導人見面都會按照各自的意願，需要談什麼就談什麼，因此我也不能預斷。



至於你提到特朗普總統是否會談到香港特別行政區近期發生的事情，我可以重申，在中外交往過程中，如果外方真心善意想了解發生在中國的情況以及中國中央政府或地方政府的政策，我們對通過溝通增進了解從來都是持開放態度的。但是如果任何人或者勢力抱著先入為主的偏見，甚至懷著不可告人的政治目的試圖干涉中國內政，我們的態度也非常明確，那就是堅決反對。你剛才所說的特朗普總統的表態我沒聽說過，但我想大家都知道，特朗普總統明確說過，關於發生在中國香港的事情，他相信中國中央政府和香港特區政府能夠處理好自己的事情。



問：據報道，美國貿易代表萊特希澤昨天在參院聽證會上談到中美經貿分歧時稱，與中方的對話行不通。你對此如何評論？



答：相信大家已經注意到，昨天，習近平主席和特朗普總統通了電話。特朗普總統在通話中表示，美方重視美中經貿合作，希望雙方工作團隊能展開溝通，盡早找到解決當前兩國經貿分歧的辦法。相信全世界都希望看到美中達成協議。習主席也表示同意兩國經貿團隊保持溝通。



我們多次說過，中美達成一個互利雙贏的協議，不僅符合中美兩國和兩國人民的利益，也是全世界的期盼。你剛才援引的是美國貿易代表萊特希澤大使的表態。不知大家是否注意到，昨天美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛接受媒體採訪時也表示，兩國元首通話後美國市場的反應表明，談比不談好。



我們多次強調，中美在經貿領域的分歧是可以通過對話和磋商來找到解決辦法，只要這種對話和磋商是建立在相互尊重、平等互利的基礎之上。在磋商過程中，正如習近平主席在昨天通話中所指出的，最重要的是要總體均衡照顧彼此合理關切，找到雙方都能接受的解決方案。我今天願再次重申，違背這一原則，是沒有出路的。



問：昨天俄羅斯和中國方面擱置了美國關於停止對朝鮮輸送石油產品的請求，表示需要更多時間來研究這一問題。請問中方為何會擱置美方請求？哪些方面還需要進一步研究？



答：首先，關於安理會有關工作情況，安理會及其附屬機構的成員一定會按照有關議事規則和規定行事。



關於你提到的向朝鮮運輸精煉石油產品問題，應根據安理會決議及制裁委員會有關規定，基於確鑿可信的事實證據，由制裁委經過充分討論研究決定。當前形勢下，有關各方應多做有利於緩和形勢、推進各方信任、推動半島問題政治解決進程的事情。



問：第一，關於中美元首通話，中方發布的消息中提到習近平主席將就中美關係的根本性問題同特朗普總統交換意見。請問什麼是“根本性問題”？第二，有報道稱中國外交部羅照輝副部長可能會擔任中國政府朝鮮半島事務特別代表。你能否證實？



答：關於第一個問題，兩國領導人會面會就中美關係的根本性問題交換意見。具體會談什麼，我在這裡無法預斷。



關於第二個問題，中國在朝鮮半島事務上確實有著自身重要作用和影響。這一職務肯定會選勝任的人士擔任，有消息我們會及時發布。



問：昨天，世界銀行發布題為《“一帶一路”經濟學：交通走廊的機遇與風險》的報告，報告稱“一帶一路”倡議可加快數十個發展中國家的經濟發展與減貧，倡議全面實施可使3200萬人擺脫中度貧困。報告並積極評價“一帶一路”對全球貿易和投資增長的意義。但報告也提到，“一帶一路”倡議應該進行政策改革以提高透明度，改善債務的可持續性，減少環境、社會和腐敗風險。中方對此有何評論？



答：我們也注意到了世行剛剛發布的這份報告。的確，“一帶一路”倡議提出6年多來，成績斐然，碩果累累，已成為當今世界廣泛參與的國際合作平台和普受歡迎的國際公共產品。“一帶一路”倡議的願景目標與合作領域同許多發展中國家的發展戰略高度契合，為這些國家的經濟發展和民生改善作出了積極貢獻。共建“一帶一路”合作有效地打通了沿線很多地區基礎設施建設發展的瓶頸，促進了互聯互通，也為全球貿易便利化和經濟增長作出了重要貢獻。我們認為世行報告對此作出的評價是客觀的。



當然，正如你剛才所說，世行的報告也就風險管控問題對“一帶一路”倡議提出了一些意見和建議，相信中方有關部門會進行認真研究。我想強調的是，第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇期間，各方圍繞中方提出的高質量建設“一帶一路”理念形成共識。我們願與共建“一帶一路”的合作夥伴共同努力，在合作中繼續秉持共商共建共享和開放包容透明的原則，踐行開放、綠色、廉潔的理念，努力實現高標準、惠民生、可持續的目標，共同推進論壇成果落實，積極構建全球互聯互通夥伴關係，推動高質量共建“一帶一路”國際合作不斷取得新成果。從這個意義上講，這與世行報告中的有關觀點和建議是一致的。



問：在同習近平主席通話後，特朗普總統在推特上表示，關於中美經貿問題，中美雙方代表團會先就此展開對話。請問雙方代表團將於何時何地展開有關對話？



答：我不知道美方如何運作。至於中方，因為中美經貿磋商的主管部門是商務部，所以建議你向他們了解。



從中美兩國元首昨天通話可以看出，雙方最高層已經同意兩國經貿團隊開始接觸。



問：據報道，儘管面臨美國制裁的可能，中國仍在從伊朗進口石油。有報道稱，五月至六月間，載有伊朗石油的超大油輪曾駛向中國。你對此有何評論？



答：我們在這裡已多次說過，中國和伊朗保持著正常的雙邊關係和經貿往來。我們認為這樣正常的合作不應受到干擾。



問：中方是否已就中美經貿磋商團隊溝通的相關籌備工作同美方接觸？中方對兩國領導人在G20大阪峰會期間會晤的結果持樂觀態度嗎？



答：第一個問題，建議你向商務部去了解。



第二個問題，如果你問的是中方是否對中美經貿磋商前景持樂觀態度，我無法預斷。我想重申，中美建交40年的歷程一再證明，兩國之間的經貿分歧是可以通過對話協商來解決的。但是，對話協商必須建立在相互尊重、平等互利的基礎之上。如果雙方都能夠本著這一態度相向而行，結果肯定是好的。



問：美國總統特朗普已正式宣布參加2020年總統競選。中方對此有何評論？這對中美經貿磋商有什麼影響？



答：我們注意到特朗普總統宣布參選的報道。這是美國的內政，我們不作評論。



關於特朗普總統參選對中美經貿關係有何影響，只要中美雙方本著相互尊重、平等互利的原則相向而行，就能夠推動中美經貿關係不斷發展，取得符合兩國人民和世界人民利益的好結果。



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大家可能注意到，我今天沒有打領帶。這是因為今天藍廳的空調冷氣不像平時那麼足，我們作了特意安排，調高了溫度。同時，我們在這裡也為大家準備了一些有關節能減排公益宣傳的小電扇和宣傳手册，歡迎記者朋友領取。所有這些安排，與外交部作為中央國家機關積極參與“全國節能宣傳周”有關。



本周是中國的“全國節能宣傳周”，主題是“綠色發展，節能先行”。今天恰好是全國低碳日，主題是“低碳行動，保衛藍天”。提高全社會節能意識和節能能力，推動普及綠色生產生活方式，動員全社會廣泛參與低碳行動，培育引領低碳新風尚，這是我們實現綠色低碳發展、推進生態文明建設和建設美麗中國的重要內容。



外交部一直積極倡導和踐行“創新、協調、綠色、開放、共享”的新發展理念，長期以來，我們也有一個優良傳統，那就是崇尚“勤儉辦外交”，並且我們一直結合實際踐行低碳辦公、推進節能減排。建設綠色家園是各國人民的共同理想，我們願與大家一道，積極踐行節能減排，在日常工作和生活中，從我做起，從身邊小事做起，共同呵護我們的地球家園，為推動世界的可持續發展做出自己的努力。