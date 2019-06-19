北京市去年萬元GDP二氧化碳排放為全國最低

中評社北京6月19日電／6月19日為全國低碳日。北京市生態環境局局長陳添19日說，2018年，北京市萬元GDP二氧化碳排放量為0.5噸，為全國最低，相比“十二五”末下降13%；PM2.5年均濃度為51微克/立方米，相比2013年下降43%。



新華社消息，陳添19日在北京世園會國際竹藤組織園展館舉辦的2019年低碳日北京主題活動上做出以上表述。他說，在應對氣候變化方面，北京將推動重點領域減排增匯，大力發展低碳能源，提升能源利用效率，統籌推進產業、建築、交通、農業等重點領域溫室氣體減排。



陳添表示，北京市正穩步推進900餘家重點碳排放單位的碳排放報告、核查工作，在充分挖掘碳市場機制對溫室氣體和大氣污染物控排協同促進作用的基礎上，北京市將保持碳市場試點工作的平穩運行，深化低碳試點建設，並開展推進溫室氣體與大氣污染協同減排機制的相關研究。



據介紹，今年低碳日北京活動的主場“世園會國際竹藤組織園展館”是由近5000根毛竹建造而成，其結構和用材展示了低碳環保性能，是現代竹建築領域的創新作品，詮釋著“低碳行動，綠色家園”的美好藍圖。



當日，來自聯合國環境規劃署駐華代表處、生態環境部氣候司、北京市生態環境局、國際竹藤組織、亞洲清潔空氣中心等多方應對氣候變化和大氣污染控制專家共同發出2019年低碳日“北京倡議”，倡議遵循取之有度、用之有節的生態文明理念，讓簡約適度、低碳綠色成為都市生活新風尚，拒絕奢華和浪費，並肩同行。