朝鮮內部文件顯示金正恩或向軍方強調無意棄核

中評社香港6月19日電／共同社17日獲悉，朝鮮人民軍去年年底有可能就美朝首腦會談向將校級軍官做出說明稱，朝鮮勞動黨委員長金正恩的目的是穩固作為擁核國家的立場，不會放棄核戰力。朝鮮消息人士作為從該國內部協助者處獲得的面向軍方幹部的資料內容透露了此事。



美國政府系媒體美國之音（VOA）也報道了同樣的內容。若文件屬實，外界對金正恩無核化意願的懷疑或將進一步加劇。



但也有觀點指出，這份文件的表述與朝鮮的日常措辭不同。韓國統一部發言人17日稱“作為當局對此進行判斷並不合適。有必要就真偽進行研究”，展現出謹慎態度。



該消息人士稱，內部文件去年11月由朝鮮勞動黨出版社製作，早於今年2月在河內舉行並以破裂告終的美朝首腦第二次會談。其中寫道，在與美國進行“最後的核談判”前夕，金正恩向軍方主要指揮官等表示，“將進一步鞏固核戰力，拿出進一步提升作為全球性核戰略國家地位的結果”。



此外，文件強調核戰力是“萬能的寶劍”，稱金正恩將讓數十年來一直用核武器威脅朝鮮的美國做出“道歉和補償”。



文件指示稱，將根據上述內容在12月第二週之前開展“特別講習”。



特朗普政府強調稱金正恩多次承諾實現無核化，但美國情報機構和軍方多持懷疑態度。美國印度太平洋司令部司令戴維森3月底表示：“朝鮮放棄全部的核武器及製造能力的可能性很低。”