浙江力爭年底前基本掃除“套路貸”

中評社北京6月20日電／浙江日報訊，6月18日，記者從浙江省掃黑除惡專項鬥爭領導小組辦公室獲悉：力爭到今年底前，浙江基本掃除“套路貸”違法犯罪活動，決不讓浙江成為“套路貸”違法犯罪的“窪地”。其中，具體目標包括傳統“套路貸”違法犯罪活動（包括車貸、房貸、校園貸等）徹底掃除；註冊地在浙江的“套路貸”放貸公司基本打掉；新增“套路貸”案件實現斷崖式下降。



自3月31日中央掃黑除惡第11督導組進駐浙江以來，截至6月14日，全省共打掉“套路貸”涉黑涉惡團夥53個1013人，破獲案件1415起，查扣非法資產近3.79億元，快審快判“套路貸”黑惡案件93件497人。



根據力爭在今年底前基本解決“套路貸”違法犯罪高發問題的工作要求，浙江將突出從源頭上加強防範監管、進一步提升防範打擊“套路貸”違法犯罪精准度兩個重點，落實行業監管責任、加強行政刑事銜接、廣泛組織宣傳發動。各行業監管部門將對本部門工作職責進行再梳理，嚴格落實行業監管責任，切實把防範工作做在前面。



此外，針對“套路貸”違法犯罪“進化”“演變”出的新型網上非接觸式“現金貸”，浙江還將以破難題為導向提升打擊能力水平，以求實效為導向強化部門協作配合，以抓落實為導向加強工作指導督促，強化精准打擊。