大華網路報：政客只看下一次的選舉

蘇貞昌 中評社香港6月20日電／19世紀美國牧師克拉克（James Freeman Clarke）曾說過，“政治家與政客的區別在於，政治家著眼於下一代的福祉，而政客，只看下一次的選舉”。換言之，一個真正的政治家是把服務國家作為理想目標，而政客則是想方設法把國家變成為他個人服務的公器。大華網路報今天“是非集”專欄說，可嘆的是，在台灣，我們看到太多的政治人物掌握權力之後變成了政客，能夠發自內心苦民所苦的政治家實在不多見。



專欄說，在去年新北市長選舉慘輸對手侯友宜近30萬票的蘇貞昌，自從以“敗選者聯盟”領隊之姿，回鍋擔任“行政院長”以來，可謂是處處展現“只看下一次選舉”的政客特質。他公然把黑手伸入通訊傳播委員會(NCC)，導致主委詹婷怡“被請辭”，只因他主觀認定某些傳播媒體的報道與評論，對民進黨政府不友善，不利明年大選，即使挨批干預獨立機關也在所不惜。他同時一口氣撤換了多位公股行庫高層人事，被質疑是為民進黨在明年大選前做一次總清理，各家媒體大大的標題“公股行庫換掉老藍男，蘇貞昌選舉整軍”，道盡了這次人事大地震的背後真相。其他，諸如圓山飯店董事長用了蘇系前“立委”林育生，台灣自來水公司董事長由新潮流系“敗選者聯盟”成員、彰化前縣長魏明穀接任等，儘管被外界砲轟“循私”，但在蘇貞昌眼里，這些都是民進黨面對2020大選之前的必要手段。



最近發生的爭議，是高雄市長韓國瑜參加“行政院”院會後，蘇貞昌指令部屬剪輯影片“黑韓”。影片中看到的是，蘇貞昌像是“撿到槍和砲彈”，一開始就直指韓國瑜多次澄清的“中華民國”地區”口誤事件；接著，又片面聲稱“政院”照顧高雄，撥了許多補助款”；最後還不忘補上一槍，指“全國已經有20例登革熱，通通在高雄，有些病例都是你忙著選舉這段期間發生的”；鏡頭甚至還出現韓閉目養神畫面，暗示開會精神不濟。這段經過剪輯的影片目的何在?就是赤裸裸針對民進黨2020大選的可能對手，極盡抹黑打擊之能事；而蘇貞昌也因此提前成為蔡英文“競選連任總幹事”。