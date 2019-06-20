馬航MH17空難調查團對4嫌犯提訴

（來源：網絡） 中評社北京6月20日電／荷蘭主導的馬航MH17空難聯合調查團19日宣布，對4名涉案嫌疑人提起刑事訴訟，4名嫌疑人被控犯有謀殺罪。



調查團說，4名嫌疑人包括1名烏克蘭人和3名俄羅斯公民。按照調查團的說法，空難發生時，這4人均在烏克蘭民間武裝成立的“頓涅茨克人民共和國”擔任軍事或情報要職。荷蘭首席公共檢察官弗雷德·韋斯特貝克在發布會上說：“這4人應該對將擊落客機的武器運入烏克蘭境內負責。”



調查團表示，案件將於2020年3月9日在海牙法院開庭審理。由於烏克蘭、俄羅斯法律均禁止向境外引渡本國公民，荷蘭不會尋求引渡這幾名嫌疑人。韋斯特貝克說，嫌疑人到庭受審的可能性不大，但不論嫌疑人是否到庭，案件審理都將進行。



2014年7月17日，馬來西亞航空公司的MH17航班從荷蘭阿姆斯特丹起飛前往馬來西亞吉隆坡，在烏克蘭靠近俄羅斯邊界地區墜毀，機上298人全部遇難，其中包括196名荷蘭人。2016年9月，荷蘭、馬來西亞、烏克蘭、比利時、澳大利亞五國組建的聯合調查團公布報告稱，客機被一枚“山毛櫸”導彈擊中墜毀，導彈發射系統來自俄羅斯境內，導彈是從烏克蘭東部一個親俄武裝控制的村莊發射的。



俄羅斯方面堅決否認對MH17航班墜毀事件負有責任，並指責聯合調查團對俄羅斯抱有成見。



（來源：新華網）