大選民調也各自表述　蔡英文韓國瑜各有輸贏

高雄市長韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社台北6月20日電／民進黨已確定由蔡英文出馬爭取2020連任，中國國民黨則將在7月初進行初選民調，2020選戰愈趨激烈，近日各類民調結果也呈現各自表述情況。根據台灣指標調查研究公司6月中旬進行的民調顯示，在藍綠白對比部分，國民黨高雄市長韓國瑜對上蔡英文、無黨籍台北市長柯文哲，以31.4%勝過蔡的28%、柯的22.9%；郭台銘則以23.1%敗給蔡英文的28%，柯文哲則是以22.3%敬陪末座，韓國瑜仍是國民黨最強候選人。



而綠黨今日在臉書公布2020大選民調，蔡英文、韓國瑜、柯文哲的支持度分別為31.8%、28.1%與26.0%；蔡英文、郭台銘、柯文哲的支持度則分別是30.6%、23.1%與25.8%，均為蔡英文領先。



如果是“藍綠兩黨對決”，競選連任的蔡英文贏過高雄市長韓國瑜、鴻海集團董事長郭台銘，其中對上韓更大幅領先13.3%。綠黨認為，“韓流有明顯退燒跡象”。



台灣指標民調中心是隸屬風傳媒體集團，綠黨的代表性人物是桃園市議員王浩宇，是韓黑大將，在桃園市議會的運作是加入民進黨團，政治立場明顯。



至於在國民黨初選競爭方面，根據台灣指標調查民調顯示，國民黨總共有5人參加黨內初選，韓國瑜以26.9%領先，郭台銘以20.9%居次，前新北市長朱立倫支持度10.9%，前台北縣長周錫瑋支持度0.7%，孫文學校總校長張亞中為0.2%。