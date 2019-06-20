美助理防長談讓兩軍關系成美中關系穩定器

薛瑞福大談美中在印太區域的競爭（中評社 余東暉攝） 中評社華盛頓6月19日電（記者 余東輝）對於即將到來的“習特會”，美方如何准備以確保美中兩軍關系如兩國元首所願，繼續成為兩國關系的穩定器，五角大樓負責印太事務的助理防長薛瑞福（Randall Schriver）19日表示，希望不止口頭上這麼說，還要以行動來凸顯。他希望兩軍在信心建設與減少風險方面有所作為，並希望美中兩軍在執行聯合國對朝制裁方面加強合作。



薛瑞福是19日在美國國家亞洲研究局（NBR）與美國國防大學國家戰略研究所（INSS）舉辦的亞洲政策會議上做主旨演講，回答中評社記者提問時做上述表示的。



薛瑞福說：“我們不止說美中軍事關系要成為兩國關系的穩定器，也要有行動在凸顯和支持這個說法。”他稱，美方一直要求中國同行做更多有意義的事情，來進行信心建設和減少風險，也要求中國在應對朝鮮挑戰方面進行更積極的合作。他提到朝鮮在中國領海內進行逃避聯合國制裁的船只轉運，最近美國代理防長沙納漢在新加坡香格裡拉對話會上向中方展示了證據。他希望在聯合國投票支持制裁朝鮮的中國採取更多行動來制止這類事情。他說：“如果美中能在相當緊迫的這類實際問題上加強軍事合作，就太好。”