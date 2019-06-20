林濁水：蔡英文民調暴起暴落　初選負面影響

林濁水。（中評社 資料照） 中評社台北6月20日電／台媒昨日發布2020民調顯示，在三強鼎立時，蔡英文支持度27.4%，落後中國國民黨高雄市長韓國瑜的32.7%，若是韓國瑜換成鴻海董事長郭台銘，郭台銘支持度27.8%，也領先蔡英文的25.4%。民進黨前“立委”林濁水昨天在《Yahoo論壇》發表文章表示，無論如何，這變化至少表示，蔡英文不但並沒有因為初選真的升格為蔡英文2.0，恐怕反而還有一些初選過程中產生的負面影響並沒有因為初選而結束。



林濁水表示，蔡英文在初選民調中支持度暴起初選後暴落，但是他不相信民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉搞鬼。只是他們初選後向陳水扁等極端激烈深綠喚團結，他認為劃錯重點。真的要擔心的是墨綠之外的淺綠或中立人士，這些人受理性的支配往往強於情緒的動員，這一點也在初選過程中，前“行政院長”賴清德在中間民眾的支持度一直遙遙領先蔡英文上面充分的表現出來。



林濁水指出，未來勝選與否在於能否恢復在初選過程中社會對民進黨民主價值的立場的信心，不料，在這個備受質疑的關口，民進黨推翻堅持了20年要求公投綁大選的立場，這形同封殺了“憲改”及各種不論進步、保守主張的公投空間，將平白把理性、中間選民硬推出去，將來若敗選，國民黨將自命為民主捍衛者，角色如此顛倒，真是可嘆。