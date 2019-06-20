富權：民進黨強修《公投法》包含禍心

國民黨團日前召開“公投已死、民主送終”記者會。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社香港6月20日電／民進黨仗著佔多數議席的優勢，在本週一的“立法院”“臨時會”主導強行三讀通過《公民投票法》修正案。其主要的修改內容是，今後每兩年舉行一次“公投”，自二零二一年起，將每隔一年亦即單年的八月的第四個星期六定為“公民投票日”。由於“總統”和“立委”大選，及縣市長等地方選舉都是在每隔四年的雙年舉行，因而就等於是將“公投”與大選脫鈎。這就意味著二零二零年一月十一日進行的“總統”及“立委”大選，將不會實施“公投綁大選”。



澳門新華澳報今天發表富權的文章說， “中選會”主委李進勇說，現在正在進入第二階段的“公投”提案，成案後就要適用修正通過的《公投法》。也就是說，日前台灣地區正在進行且頗具爭議的“重啟核四”和“廢止核四”兩個“公投案”，確定不能與明年一月的大選合併進行。



這又暴露了民進黨“雙重標準”及“為所欲為”的醜陋咀臉，而且也是反民主拒進步的倒退行為。實際上，民進黨自成立的那一天起，就一直在鼓吹“公投立法”，民進黨的黨綱之一是“台灣前途由台灣人民自主決定”，因而在很早就提出以“公投”決定台灣的“國土區域與國際地位問題”。極力推動“公投立法”的“台獨聯盟”主席、民進黨“立委”蔡同榮，於一九九零年召集成立“公民投票促進會”，旨在推動台灣立法保障公民的直接民主權力，起先以“台灣進入聯合國”為主題；他也因致力於促進“公投立法”，而被稱為“蔡公投”或“台灣公投之父”。一九九一年三月，民進黨“立委”盧修一、洪奇昌、葉菊蘭等人提出第一個《公民投票法草案》版本，由“台獨”理論大師”、民進黨“新潮流系立委”林濁水負責起草。一九九三年，第二屆“立法院”成立後，蔡同榮、林濁水、黃爾璇等人再度分別提出草案，但提案均未獲通過；蔡同榮提案中就包含了“不設限條款”，即允許人民就“主權”、“領土”、“國號”、“國旗”、“國歌”等進行“公投”；之後蔡同榮多次提案並獲得民進黨黨團的支持。



一九九六年陳水扁任台北市長時，就曾經利用台灣地區首次實行民選“總統”之機，在台北市的行政範圍內，進行“廢核”公投，並捆綁“大選”。但這是在沒有法源依據，也沒有主管機關管理的情況下，由台北市政府自行辦理的，因而是“非法公投”。