中評社北京6月20日電／習近平在中央政治局第十三次集體學習時發表的重要講話，深刻闡明金融與經濟的關係，就深化金融供給側結構性改革、深化金融改革開放、增強金融服務實體經濟能力、防範化解金融風險等提出明確要求，為推動中國金融業高質量發展提供了根本遵循。做好當前金融工作，必須深入學習貫徹習近平同志重要講話精神，著力推動金融業高質量發展。



人民日報發表廣東省副省長歐陽衛民文章表示，目前，中國金融業發展還存在一些突出問題，與高質量發展要求相比還有較大差距。這主要表現在：直接融資、小型金融機構、優質金融創新產品發展不充分，金融有效供給不足；金融資源脫實向虛、部分企業高負債經營、個別金融機構內部管理不到位等導致金融風險積聚，防控金融風險的能力還不強；在市場准入、機構設立、債券發行等方面的限制還比較多，金融制度還不夠完善，金融業競爭環境有待優化。順應新時代經濟高質量發展要求，推動金融業高質量發展，必須著力解決金融業發展面臨的突出問題，在加強黨對金融工作的領導、深化金融供給側結構性改革、提高防控金融風險能力、有序推進金融改革創新、全面優化金融市場競爭環境等方面下功夫。



文章提出，切實加強黨對金融工作的領導。黨的領導是做好金融工作的堅強政治保證。金融工作者要增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，始終在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，自覺把金融工作放在大局中思考、謀劃和定位。進一步完善黨領導金融工作的方式方法，強化對關鍵崗位、重要人員特別是一把手的監督，確保金融系統更加有效地落實國家金融政策和重大決策部署。加強金融人才隊伍建設，培養、選拔、使用政治過硬、作風優良、業務精通的金融人才，著重培養金融高端人才，努力建設一支規模宏大、德才兼備的高素質金融人才隊伍。



持續深化金融供給側結構性改革。加強貨幣政策與財政政策、產業政策的協調配合，繼續深入推進利率市場化改革，進一步完善人民幣匯率形成機制，為實體經濟發展創造良好貨幣金融環境。大力完善資本市場基礎制度，建設一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場；優化大中小型機構布局，構建多層次、廣覆蓋、有差異的銀行體系和信貸市場體系。充分運用互聯網、大數據等技術創新業務模式、服務方式和金融產品，降低交易成本，提高服務效率；加強征信、支付結算服務等金融基礎設施建設，促進投融資對接，提高資金交易的安全性和效率；積極構建政策性融資擔保和風險分擔緩釋體系，大力推廣政策性保險和政銀保合作模式；落實好減稅降費各項舉措，縮減融資環節，減少融資費用，多措並舉降低實體經濟融資成本。



有效提升金融風險防控能力。在完善金融機構體系、產品體系和優化金融服務的基礎上，加強金融監管協調，有效監管跨行業、跨市場、跨部門的金融創新活動，嚴格規範金融市場交易行為，嚴厲打擊金融犯罪，促進金融和實體經濟形成良性循環。密切關注上市公司股權質押、房地產等領域風險，提高風險防控工作的針對性和主動性，切實防範實體經濟風險向金融領域傳導。圍繞“管住人、看住錢、扎牢制度防火墻”的要求完善金融制度體系，管住金融機構、金融監管部門主要負責人和高中級管理人員，適時動態監管線上線下、國際國內的資金流向流量，做到治之於未亂、防患於未然。



有序推進金融改革創新。貫徹落實新發展理念，深化金融科技創新，推動綠色金融創新和城鄉區域金融協調發展，擴大金融業雙向開放，增強金融發展的普惠性，構建符合經濟高質量發展要求的現代金融體系。加大金融對重點領域的支持力度，強化金融服務實體經濟的功能，推動中國產業發展邁向全球產業鏈價值鏈中高端。著力發展民生金融，建設廣覆蓋、可持續、互助共享、線上線下同步發展的普惠金融體系。大力發展國際金融，通過金融機構引進來和走出去等方式，服務好“一帶一路”、自貿試驗區、粵港澳大灣區建設，推動形成全面開放新格局。建立健全民間融資體系，促進民間金融規範、有序發展，構建競爭有序、風險可控的民間金融發展環境。



全面優化金融市場競爭環境。從市場准入、監管政策、稅收與補貼等方面入手，對競爭政策進行全面清理、修訂、完善，促進資源公平配置，營造公平、公正、公開、透明的市場競爭環境。堅持通過價格、供求、競爭等市場機制引導金融資源流向，更好發揮市場在金融資源配置中的決定性作用，提高金融資源配置效率。堅定不移深化金融改革開放，在高水平雙向開放中提高金融管理能力和風險防控能力。



