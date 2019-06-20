掘金三四線城市消費升級機遇

中評社北京6月20日電／一段時間以來，有關消費升級還是降級的爭論頗多。從近些天的“6•18”電商大促可以看出，消費升級趨勢十分明顯，電商渠道下沉拉近了三四線城市消費者與優質商品和服務的距離，產生了明顯的帶動效應。根據有關平台統計，無論是蘋果、戴森等國際大牌，還是電動牙刷、智能鎖、體脂秤等新消費品類，都在三四線城市收獲了成倍增長的訂單。



消費已連續5年成為我國經濟增長的第一動力，我國市場規模巨大，經濟長期快速增長，給廣大企業帶來了巨大發展機會。其中，三四線城市正成為消費的“新藍海”。



首先，過去三四線城市消費水平遠落後於一二線城市，但在大力推進新型城鎮化、人口回流過程中，其消費升級的潛力開始釋放。與此同時，由於生活成本較低尤其是住房方面的投入較少，三四線城市的人均可支配收入較寬裕，從而使其具備很強的消費能力。根據麥肯錫的數據預測，未來10年，三四線城市年輕消費群體將成為中國消費升級的重要貢獻群體。



其次，隨著移動互聯網和電商的迅猛發展，消費浪潮傳遞更快，縮短了三四線城市與一線城市之間的“消費鴻溝”。原本一二線城市和三四線城市的消費結構差異較大，移動互聯網和電商的出現，形成了巨大的拉力，三四線城市消費者在生活方式、消費層級、品牌選擇等方面快速與一二線城市靠近，這種速度遠遠超過了純線下。也就是說，消費升級產品正通過互聯網渠道，快速占領下沉市場。數據顯示，蘋果品牌在今年天貓“6•18”期間成交量有望同比增長120%，其中三四線城市成交量同比增長高達170%，比一二線城市高出近一倍。



第三，電商平台強大的產業帶孵化能力，即對優質優價爆款的孵化，創造了實實在在的“新供給”。比如，聚划算啟動了一系列以創造新供給、滿足下沉市場新需求為目標的產業帶扶持計劃，國內廠商抓住這個機會，聚焦三四線城市，設計出性價比更高、更符合其消費特征和需求的產品。電商平台的特賣模式，讓三四線城市消費者以更低的門檻嘗試新產品，豐富的產品設計讓消費升級產品與下沉市場需求匹配更加精准。同時，直播等內容電商形態的蓬勃成長，給下沉市場注入了巨大活力。據統計，“6•18”大促期間聚划算平台的智能鎖銷售有望同比增長454%，濾水器有望同比增長243%，藍牙耳機有望同比增長1516%，它們都由產業帶商家直供，品質不輸大牌，同時價格更優惠。



三四線城市具有消費環境好、居住條件優越等特點，許多鄉村和小城鎮居民正逐漸向其集聚，人口空心化狀況得到明顯改觀。服裝、食品、飲料、家電、汽車等消費子行業的數據，均體現出三四線城市品牌消費增速快於一二線城市的趨勢。新型城鎮化、鄉村振興等國家戰略，與三四線城市的消費升級機遇相融合，無疑會提振我國經濟活力。而且，越來越多的三四線城市年輕消費群體，喜歡個性化、定制化和場景化的消費形態，購買行為具有網絡化特征，電商平台應抓住這一機遇，帶動更多國貨品牌一起開拓好三四線城市消費市場。



來源:經濟日報 作者：秦海波

