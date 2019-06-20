韓不應選2020？胡幼偉：頭腦亂成一團

針對韓國瑜要參選2020，被批為“落跑市長”，胡幼偉提出看法。(照片：胡幼偉臉書) 中評社台北6月20日電／中國國民黨高雄市長韓國瑜要參選2020，被反對者批為“落跑市長”，甚至一名國三模範生昨日還當面嗆韓：“你要去選‘總統’這件事情，真的太可笑，不要讓你的感性，壓過你的理性。對此，”前“行政院”發言人、文化大學新聞系主任胡幼偉在臉書提出5點理由反駁，認為韓若能當上“總統”，高雄只會更好，不會更壞。他並舉此次登革熱防治為例，“市長如何？還不是要向‘中央’要錢嗎？”



韓國瑜19日出席教育局和模範生及市長獎畢業生合照活動，一名獲頒模範生獎的國三生接過獎狀時，對著韓說：“你要去選‘總統’這件事情，真的太可笑，不要讓你的感性，壓過你的理性。”“請市長醒一醒，既然選前做了這麼多承諾，現在又要去選‘總統’，當然對名譽也有點不太好的地方。”韓當時則笑著拍拍他的肩膀，事後更大讚該少年，國三就敢表達內心想法，勇氣可嘉非常好！



以下為胡幼偉臉書全文：



老韓要不要選“總統”，是他自己的決定。



他選“總統”，很多人罵他剛當上市長就想落跑。連國中生也這麼說。這話有事實基礎，乍聽之下，好像很對。



但我這人很怪，有時候，大家都這麼說的事，我偏喜歡再想一想，是不是大家說的都對。



大家說大家的；我說我的。你同不同意，我尊重，卻不在乎。



我認為：



1. 他當市長，是為高雄服務。他當“總統”，難道就不能為高雄服務了嗎？還是，更能為高雄服務呢？眼前，不就有明擺著的例子嗎？登革熱防治，市長如何？還不是要向中央要錢嗎？他若當上“總統”，關鍵在於，心中還有沒有高雄？有，既登大位，自然更能幫襯高雄；若登大位後，心中再無高雄，才是壞事。所以，關鍵，不是“人”還在不在；而是，“心”還在不在？



再試想，韓若能當上“總統”，必然四年後還想連任；那麼，他當“總統”後，敢心中無高雄嗎？除非他腦子進水了，否則，豈能不特別照顧高雄？難道，高雄的選票沒了，他還能連任嗎？



所以，我這一路推算下來，他若能當上“總統”，高雄只會更好，不會更壞。