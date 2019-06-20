星島：特朗普沒打香港牌　貿戰吹和風

中評社香港6月20日電／中美領導人確定在月底大阪二十國集團峰會期間進行雙邊會談，雙方團隊將展開峰會前會談，這都帶來貿易戰緩和的憧憬，中港股市跟隨美股上揚。



星島日報今天社論說，美國總統特朗普由早前強調貿易協議須“對美國有利”，稍為軟化至應“對所有人來說是好的”，近日對香港逃犯條例修訂風波的評論亦相當溫和克制，都有意與中國國家主席習近平會晤前製造正面氣氛。



中美貿易戰雙輸，雙方都希望能夠達成部分協議，今次特朗普與習近平通電話，是由特朗普主動，中方“應約”，顯示特朗普比中國焦急。特朗普在電話中提出希望雙方工作團隊能展開溝通，盡早找到解決當前分歧的辦法，得到習近平同意。



特朗普昨在宣布角逐連任的造勢大會中，貫徹他誇誇其談的作風，形容美方會贏貿易戰，否則就會離開談判桌；不過，他同日在白宮宣布中美團隊將在當地時間星期三重啟對話時，提到中美都希望達成交易，所用的語氣是“這交易應對所有人來說是好的”，比較貼近中方一向提出的“互利共贏”說法，而非美國單方面取勝。



評論港示威語氣溫和



此外，根據《時代》雜誌昨日刊出的特朗普訪問，被問及港府修訂逃犯移交條例所引起的大規模示威，避免表態是否站在示威者一方，只說會“讓中國以及示威者去解決他們的問題”，並且相信問題會獲得解決。比起部分美國政客的劍拔弩張聲援示威人士，特朗普的說法謹慎，避免明刀明槍進行“外部勢力干預”，中方的反應亦正面，稱他這種態度“可取”。