經濟普查數據豈容造假

中評社北京6月20日電／據報道，國家統計局17日發布消息稱，國務院第四次全國經濟普查領導小組辦公室和國家統計局近期對四川省德陽市下轄廣漢市第四次全國經濟普查違法舉報線索進行了立案調查。值得注意的是，年內已有數地因經濟普查數據造假遭到曝光。近兩個月，國家統計局已經“點名”了數起經濟普查數據造假。



對此，不少網民表示，經濟普查數據造假危及以統計、普查數據為基礎的國家宏觀調控和決策，必須做到零容忍、動真格，依紀依法嚴肅追究，以起到應有的教育、警示和震懾作用。



網民“滇萍”稱，統計數據造假現象可謂由來已久，儘管國家完善法規體系、加大執法和追責力度，整體情況有了顯著改善，但仍有極個別地方、極少數部門依舊無視黨紀國法的權威我行我素，虛報統計數據，違法代填代報，干擾企業獨立報送，抵制、拒絕、阻礙統計執法檢查等亂象時有發生，說到底是扭曲政績觀和錯誤名利觀在作祟，不僅危及以統計、普查數據為基礎的國家宏觀調控和決策，而且不可避免會透支黨和政府公信力。必須零容忍、動真格，依紀依法嚴肅追究，以起到應有的教育、警示和震懾作用。



此外，還有網民表示，經濟普查數據造假禁而難絕，與個別地方“官出數字、數字出官”的畸形考核傾向有關，但就現實而言，統計造假追責的模糊化，也大大弱化了部分官員和機構對統計數據真實性的敬畏。一些地方政府的統計造假之手已肆意伸向企業，是該讓問責機制長出牙齒了。



網民“滇萍”還表示，必須徹底打消僥幸心理，切實杜絕任何形式的弄虛作假，嚴守統計、普查數據的真實性。同時，統計監督執法要堅持無禁區、零容忍，做到發現一起，查處一起，曝光一起，追責一起；相關統計主體也要勇於抵制統計造假行為，主動舉報違紀違法線索，共同織密杜絕數據造假的防護網。



來源:經濟參考報 作者:趙東東

