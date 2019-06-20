“618”電商大促交出亮眼成績單

中評社北京6月20日電／天貓“618”啟動1小時，成交量超去年10小時，過百品牌成交額超過去年“雙11”；



截至6月19日0時，京東“618十六周年店慶”累計下單金額2015億元；



網易考拉“618環球購物節”開跑僅101分鐘，銷售額突破去年“618”首日……



從6月初就開始的“618”電商大促在6月18日當天迎來高潮，各家電商平台均交出了亮眼成績單。



買買買，一串串令人驚嘆的數字，不僅僅體現出消費者的熱情，更是國內市場韌性強、潛力大和活力旺的最好注腳。京東零售集團輪值CEO徐雷頗為感慨：“高品質大牌和進口商品廣受歡迎，低線市場消費活躍，服務類商品成交額比平時增長73%……這些現象折射出中國經濟持續增長的內生動力和強大韌性，以及內需蘊藏的巨大潛能。”阿里巴巴營銷平台事業部總經理劉博也告訴經濟日報記者：“從天貓618的數據來看，消費升級趨勢還在持續，三四線城市和鄉村地區的增長迅猛，國貨消費蔚然成風，優質優價的產業帶商品受到歡迎，這些都體現出內需的強大活力。”



一小時成交超去年全天



“1小時成交超去年全天”的現象，今年“618”在各大電商平台激情“上演”，消費市場釋放出巨大能量。



在天貓“618”，美妝門類1分鐘銷售即破億元，57分鐘銷售超去年全天。開場45分鐘，歐萊雅破億元；開場52分鐘，蘭蔻破億元……來自天貓的數據顯示，開場1小時，眼霜、口紅、香水的銷售分別同比增長300%、239%、290%。在母嬰行業，開售不到2分鐘，成交額破億元，第7分鐘超過去年1小時成交額，第17分鐘成交額突破5億元大關，天貓國際的母嬰孕產品類，用了25分鐘就完成去年同期全天的銷售。



在京東，各品牌也在“618”當日衝擊著銷售高峰，貝親10分鐘成交額為去年同期的19倍；馬爹利10分鐘成交額是去年20倍；伊利1小時同比去年成交額增長531%；福臨門1小時同比去年成交額增長547%；三只鬆鼠1小時戰績超過去年全天銷售……



被買買買熱情“占領”的，既有傳統的電商優勢品類，也有讓人意想不到的“爆款”產品。比如在服裝領域，天貓塑身衣品類的增長翻了整整20倍，防曬袖套24分鐘就售出50萬件，比去年增長了11倍；遮陽帽僅用39分鐘就售出超過100萬件。在食品方面，京東堅果炒貨品類同比去年成交額增長132%，飲料品類同比去年成交額增長261%，休閑零食同比去年成交額增長304%。在電器方面，截至18日中午12點，蘇寧易購全渠道訂單量同比增長171%。



“電商購物節中體現的是各大平台在新技術、新物流乃至供應鏈生態上的競爭，無論是品類線的全面拓展，還是全場景零售和服務升級，都體現出電商們力圖在多個維度做到極致。”市場研究機構電子商務研究中心曹磊表示。



消費升級勢不可擋



審視今年“618”電商大促，除消費者的消費熱情之外，更讓人印象深刻的是勢不可擋的消費升級趨勢。



更貴更好更能提供優質生活的商品廣受好評。在蘇寧易購，“智能”“換新”成為消費者搜索的熱詞，以彩電品類為例，品類整體銷售增長105%，但65吋及以上大屏彩電銷量增長高達211%，此外，多門冰箱增長77.8%，烘洗一體機增長97.6%。在網易考拉全球工廠店，最受歡迎的消費品類則是無線吸塵器、家用射頻美容儀和電動牙刷。在天貓，海參、牛排等高檔食材越來越受到“中國吃貨”的歡迎。



同時，個性化、細分化的需求，讓一大批特色商品迎來爆發。作為第一年深度參與“618”大促的淘寶網，60萬商家的驚人增長體現出個性消費大潮：大碼內衣銷量大漲20倍、設計師定制首飾增長超10倍、寵物消費增長近200%、高達模型玩具增長超130%，即使像漢服這樣的小眾特色商品，也在6月16日同比大漲320%。在服裝領域，潮牌和設計師品牌成為年輕人追逐的新熱點，名模呂燕的個人品牌COMME MOI只用1分鐘就完成去年6月18日的全天業績。

