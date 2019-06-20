公立醫院薪酬改革宜早不宜遲

中評社北京6月20日電／近日，2800多家公立醫院開展薪酬制度改革試點的新聞成為人們關注的話題。2800多家，這一數字占全國公立醫院總數的20%多。



經濟日報發表時評人心月文章稱，公立醫院薪酬改革試點是在醫藥衛生體制改革向縱深推進、公立醫院綜合改革進入新階段這個大形勢下展開的。一方面，醫療、醫保、醫藥“三醫”聯動改革正大動作不斷，持續向前；另一方面，建立健全現代醫院管理制度試點也在著手鋪開。薪酬改革可以說牽住了改革的“牛鼻子”，人才是公立醫院立院之本，攻堅克難、分級診療都離不開人才，只有廣大醫護人員共享改革果實，他們才能成為改革堅定的踐行者，健康中國的美好圖景才能變得真實生動。



文章指出，公立醫院的薪酬改革已到了關鍵時刻。很長一個時期以來，醫護人員隊伍流失情況多發，有的醫生進入醫藥醫療器械行業、有的從事健康管理咨詢、有的去推銷售賣保險……同時，那些歷史悠久的名校醫學專業也不大受“學霸”們青睞。此外，社會辦醫逐漸吸納分流了部分公立醫院的人才。



截至2018年底，中國社會辦醫療機構數量達到45.9萬個，占比46%。因為與公立醫院比，社會辦醫在服務能力、學科建設、人才培養、質量安全管理等方面還有不小差距。所以，社會辦醫對公立醫院人才儲備目前還沒有造成巨大衝擊。但是，未來會不會打破這一態勢？不久前，十部門聯合印發《關於促進社會辦醫持續健康規範發展的意見》，將對社會辦醫和公立醫療機構一視同仁，而且在規劃、稅收、服務能力建設等方面將向社會辦醫進一步傾斜。如果這些重要舉措落實得好、推進得快，社會辦醫很可能會迎來一輪新的發展熱潮。可以預見，未來對優秀醫療人才的爭搶會更加激烈。



從這些角度看，公立醫院薪酬改革不僅迫在眉睫，更顯示出其在未來發展格局中迎難而上的一份自信！



薪酬改革的意義不僅在於專家名醫獲得了應有的價值認可，還應使廣大基層醫護人員待遇得到改善。全國各類醫聯體和家庭醫生簽約活動正在紅紅火火展開，公立醫院的薪酬改革是一個信號，也是一個導向，它將引導更多有志於醫學的青年人成為全科醫生，扎根基層，當好社區醫院的掌門人和群眾健康的守護者，使全科醫生這個職業充滿自豪感和尊嚴感，在繪就健康中國美好願景中發揮更大作用。



文章強調，醫療、醫保、醫藥，這“三醫”緊密相關。薪酬改革，通過練好內功，遵循醫療行業規律，理順醫療價格關係，為根除以藥養醫痼疾再添助力。當勞動報酬更能體現勞動價值，醫護人員的積極性創造性被激發起來，醫患關係得到改善，患者的滿意度和幸福感才有可能得到提升。醫療、醫藥的改革探索，也離不開醫保的支持和兜底。隨著改革的推進，我們必將更好更快地向健康中國的目標邁進。



