高水平“雙創”夯實發展底氣

中評社北京6月20日電／面對風險挑戰，辦好自己的事情就是最有力的回應。放眼今日之中國，創新發展的熱潮方興未艾。接續換擋的發展動能、迭代成長的科技變革、蓬勃興旺的創新創業，這既是中國經濟的活力所在，也是中國經濟的底氣所在。



經濟日報發表時評人吳晟文章表示，在複雜嚴峻的國內外形勢下，對於面臨經濟下行壓力的中國來說，“雙創”的重要意義不言自明。近些年來，從商事登記制度簡化流程降低門檻，到“最多跑一次”改革提升政府辦事效率；從鼓勵事業單位專業技術人員創新創業，到加大減稅降費力度為企業卸擔子……密集的改革鼓點，點燃了創新創業的激情。



正如2019年全國大眾創業萬眾創新活動周的主題“匯聚雙創活力，澎湃發展動力”，創新創業正成為中國高質量發展的強大助推力。數據顯示，今年1-5月，新登記企業達到了286萬戶，日均達1.89萬戶，新登記個體工商戶戶數同比增長20%以上，微觀主體創新創業勁頭足。今年1-4月，全國發明專利申請量達到了43.9萬件，產業改造升級也在加快，新產品保持較快增長。



在本屆活動周的主會場杭州，十幾年前的一片稻田發展成如今吸引4萬多名年輕人創新創業的未來科技城；深圳鵬城實驗室成立一年間，已經匯聚了18位院士，開展20多項重大科研項目……正是政策、人才、平台、資本和環境全面優化的“雙創”生態體系，讓大批帶著創新項目的人才和企業生根發芽，促使這些城市向創新之城轉變。



文章認為，“雙創”不僅是推動發展的強大動力，也是擴大就業的有力支撐，更是促進社會公正的有效途徑。一方面，“雙創”為中國豐富的人力資源特別是年輕人打開了廣闊就業空間，有利於促進比較充分的就業，讓每個家庭有安身立命之本。另一方面，無論什麼人，只要有意願、有能力，都可以靠創業自立、靠創新出彩，實現人生價值。



曾幾何時，“國考者眾”與“創業者寡”是中國經濟發展過程中一道繞不開的坎兒。而如今，創新創業日漸成為一種時髦，八十年代那股下海創業的風潮再次興起。從某種角度來說，當越來越多的人不貪圖安穩，而去尋求個人的價值，這何嘗不是一種社會的進步？超1億戶市場主體，9億多勞動力人口，每個人向前跨出的一小步，匯集起來就是國家發展的一大步。



文章指出，創業維艱，奮鬥以成，從來就沒有什麼輕而易舉，從來就沒有什麼理所當然。面向未來，更要通過改革創新的辦法疏通堵點、疏解痛點、攻克難點，為創新鬆綁、為創業加油、為創造助力。在互聯網的推動下，整個人類社會都變成了一個妙趣無窮的實驗室。我們這一代，每個人都是偉大實驗的設計師和參與者。有所準備的人，請別浪費大好時光。



