“二手電商”，品質為上

中評社北京6月20日電／近日，各大電商平台紛紛推出優惠促銷活動，在消費市場日益發展繁榮的背景下，類似“雙11”“雙12”這樣的消費時點走入更多人的生活。與此同時，紅火的消費市場也難免帶來物品閑置。圍繞著二手物品處置、交易的需求，一些二手物品交易電商平台異軍突起，成為值得觀察的現象。



人民日報發表時評人李浩燃文章表示，以往，舊物件一般被贈與或丟棄，很少進入交易環節。此外，受制於各方面的條件，儘管跳蚤市場、舊物回收等形式一直存在，二手物品交易在範圍、數量、金額等方面依然十分“小眾”。網絡交易平台的出現，在一定程度上解決了信息不對稱問題，為二手交易打掉了時空隔閡，因而得以快速興起。特別是近些年，一些消費者趨於理性消費、追求性價比，更加注重產品本身。在網上買高品質二手貨，既省錢、又體面、還便捷，何樂而不為？



事實上，對二手物品的處置，也體現著個體的生活方式、生活態度。對今天的“90後”“00後”來說，他們的消費觀日益多元，不僅能用分期付款提前購買自己心儀的產品，也善於在二手電商平台上尋覓高性價比的東西，還會果斷處置閑置不用的物品。以他們為代表的年輕用戶群體，日漸尊崇綠色、環保、低碳的價值理念，推動著“買二手、賣二手”成為生活的一種方式。在某種意義上，逛二手網站、覓二手寶貝，不僅是節省開支的有效途徑，也成為連接生活的一個節點。



文章稱，也正是看到了這些，金融資本、大型電商等紛紛注入資金、整合力量，加快布局二手電商市場。根據前不久發布的《2018年度中國二手電商發展報告》，截至2017年底，我國閑置物品交易規模達5000億元，並以每年30%以上的速度增長。面對這樣一個市場大蛋糕，沒有誰不想加大投入、搶占先機。但由於二手物品在價格、品質定義、售後服務等方面存在特殊性，二手電商平台不僅面臨著假貨老問題，還面臨著交易雙方因誠信、效率、滿意度等帶來的糾紛，發展的道路並不平坦。



這些問題，更制約著整個行業的做大做優。一項調查顯示，在二手物品交易電商平台買賣東西時，逾1/3的受訪者稱遇到過問題。現實中，從售假販假、以次充好，到賣家虛報高價、欺詐買家、惡意調換商品，再到違規出售禁售商品、違禁品……消費維權難、平台監管不到位、平台售後服務差，影響著二手電商平台的服務品質與用戶滿意度。



文章指出，作為一種處於高速發展期的新業態，二手電商平台前景可期。然而，與追求資金投入、盈利模式、合作方等相比，如何強化平台責任、構建誠信環境，更好保護交易者權益、提升交易效率，才是更值得思考的、更為根本的問題。展望未來，怎樣確保良好的服務品質，將是二手電商必將面對也必須攻克的難題。



平台的公信力，將是吸引用戶、留住用戶的關鍵。“C2C業務”“C2B2C寄售”“C2B回收”……無論何種商業模式，大家最終看的，還是誰更靠譜、誰更周到。

