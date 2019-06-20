李克強主持召開國務院常務會議

（來源：網絡） 中評社北京6月20日電／國務院總理李克強6月19日主持召開國務院常務會議，部署推進城鎮老舊小區改造，順應群眾期盼改善居住條件；確定提前完成農村電網改造升級任務的措施，助力鄉村振興；要求鞏固提高農村飲水安全水平，支持脫貧攻堅、保障基本民生。



會議指出，按照中央經濟工作會議和《政府工作報告》部署，積極做好“六穩”工作，穩投資是重要方面。要找准切入點，抓住既能滿足群眾期盼、有利於拓展內需促消費、又不會導致重複建設的重大項目，擴大有效投資，努力實現穩增長、調結構、惠民生的一舉多得之效。



會議認為，加快改造城鎮老舊小區，群眾願望強烈，是重大民生工程和發展工程。據各地初步摸查，目前全國需改造的城鎮老舊小區涉及居民上億人，量大面廣，情況各異，任務繁重。會議確定，一要抓緊明確改造標準和對象範圍，今年開展試點探索，為進一步全面推進積累經驗。二要加強政府引導，壓實地方責任，加強統籌協調，發揮社區主體作用，尊重居民意願，動員群眾參與。重點改造建設小區水電氣路及光纖等配套設施，有條件的可加裝電梯，配建停車設施。促進住戶戶內改造並帶動消費。三要創新投融資機制。今年將對城鎮老舊小區改造安排中央補助資金。鼓勵金融機構和地方積極探索，以可持續方式加大金融對老舊小區改造的支持。運用市場化方式吸引社會力量參與。四要在小區改造基礎上，引導發展社區養老、托幼、醫療、助餐、保潔等服務。推動建立小區後續長效管理機制。



會議指出，新一輪農村電網改造升級工程自2016年實施以來，完成了農村機井通電、貧困村通動力電等任務，改善了農村生產生活條件，帶動了農村消費。下一步，一是各地和電網企業要加大工作力度，確保今年以省為單位，提前一年完成“十三五”規劃明確的全部改造升級任務。進一步縮短企業獲得電力時間，優化營商環境。二是今年相關中央預算內投資全部用於貧困地區電網改造升級，並提高中央資本金比例。重點推進“三區三州”、抵邊村寨等農網改造建設攻堅，確保明年上半年完成。三是建立農網供電監測評價體系，將機井通電納入電網企業日常服務範圍，提高農村電力服務水平。

