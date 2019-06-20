大華網路報：就算敵我分明　也要有個界線

中評社香港6月20日電／大華網路報今天專欄文章說，民進黨真的是一個敵我分明的政黨。在政黨政治的競爭之下，敵我分明無可厚非，但敵我分明也要有個界線，否則就可能摧毀社會。民進黨既然把團結台灣掛在嘴上，就必須了解這個界線的存在，而且不能跨過這個界線，否則台灣就不可能有共識，當然也無法真正的團結了。



民進黨的敵我分明，是以權力與利益為核心，凡是有害民進黨權力與利益者，皆是敵人，一旦認定為敵人，就可以不擇手段除之。從以下幾件事，就可以看出民進黨的敵我鬥爭邏輯。首先是蔡賴之爭，表面上看，賴清德挑戰的是蔡英文個人，實際上是挑戰了民進黨整個執政群。從賴清德登記初選那一天開始，他就貼上了敵人的標籤；既然是敵人，民進黨自然心安理得地不擇手段來贏得初選。已經公告的初選辦法可以修改，已經確定的日期可以延後，已經確定的民調方法可以調整。這些做法，完全破壞了遊戲規則的中立性與神聖性，因為這些都不如權力與利益重要。



其次是拔管案，管中閔雖然是國際知名學者，但被定性為泛藍之後，也被民進黨視為敵人，豈能容忍他染指台灣第一學府：台灣大學。為了拔掉管中閔，民進黨也同樣是曲解法令，而且寧可讓台大校長懸缺一年多，並犧牲三位“教育部長”也在所不惜，沒想到這種獨裁國家才會出現的現象，竟然也發生在台灣。



民進黨為了反中，不准國民黨辦國共論壇，阻撓兩岸各項交流活動，限制人民前往大陸，這些做法又何嘗不是敵我鬥爭下的結果。