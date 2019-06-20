汪洋：推動製造業鳳凰涅槃

（來源：網絡） 中評社北京6月20日電／政協第十三屆全國委員會常務委員會第七次會議19日在京閉幕。中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋主持閉幕會並講話。他強調，製造業是立國之本、強國之基，是經濟高質量發展的主戰場。本次常委會議以“推動製造業高質量發展”為議題，體現了全國政協發揮專門協商機構作用、聚焦黨和國家中心任務履職盡責的工作原則，也體現了人民政協作為國家治理體系重要組成部分的特點和優勢。



汪洋指出，審視中國製造業發展現狀和前景，要放到中華民族偉大復興進程中考察。新中國的成立為中國工業化奠定了根本政治前提和制度基礎，在一窮二白的基礎上迅速建立了完整的工業體系。改革開放極大地加速了中國工業化進程，我國一躍成為世界第一製造大國。黨的十八大以來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，創新驅動發展戰略深入實施，供給側結構性改革成效顯著，新發展理念的“時”正在轉化為製造業高質量發展的“勢”。雖然國內外環境嚴峻複雜，製造業高質量發展之路不會一帆風順，但我國擁有完整產業體系、巨大市場空間、豐富人力資本等諸多優勢，特別是有政治制度的巨大優越性，一定能夠變壓力為動力、化挑戰為機遇，推動製造業鳳凰涅槃、浴火重生。



汪洋強調，為了開好這次會議，委員們深入一線、深入基層調研，提出了一系列富有建設性的意見建議，為黨和政府科學決策提供了有益參考。在調研議政過程中，委員們親眼目睹了我國製造業發展取得的成就，也深化了對黨中央有關決策部署的認識。他要求廣大政協委員增強責任感使命感，繼續發揮自身優勢特長，圍繞製造業高質量發展重大問題持續聚共識、建真言、做實功，為建設製造強國廣泛匯聚正能量。



會議追認關於免去陳進行同志社會和法制委員會副主任職務的決定、關於撤銷阿布都克力木·艾則孜全國政協委員資格的決定。



閉幕會前，全國政協教科衛體委員會副主任，南開大學校長，中國工程院院士曹雪濤應邀作題為“把握生物醫藥技術發展的戰略機遇”的學習講座。

