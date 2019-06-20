中廣為不當黨產？趙少康：找李登輝劉泰英要

中廣董事長趙少康。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月20日電（記者 洪德諭）針對中國廣播公司是否為中國國民黨附隨組織，中廣董事長趙少康受訪時表示，從他到中廣以來，國民黨沒有干預涉入任何人事、財務、業務，不能因為“立法院”占多數、政府是你的就可以為所欲為這是不可以的。



針對中廣是否為國民黨的附隨組織，與財產是否為不當黨產，“行政院”不當黨產處理委員會20日召開第2次聽證會，由副主委施錦芳主持，利害關係代表有趙少康、國民黨行政管理委員會副主任委員李福軒等。



會前趙少康受訪表示，從他到中廣以來，國民黨沒有干預、涉入任何人事、財務、業務，如果說中廣是國民黨的附隨組織，每個中廣的員工都不會服氣，他做事情也不會受到政黨干預。今天的公聽會只是過水，決議已做成，只是為了程序開會。



趙少康表示，今天最重要的資產是中廣以前在仁愛路中廣公司的土地，也就是現在的帝寶，黨產會要追徵出售的錢很奇怪，這是李登輝與曾任國民黨投資事業管理委員會主任委員劉泰英做的決定，當時還獲得宏勝公司給2億9千萬（新台幣），黨產會應該追這個錢“冤有頭債有主”，應找李登輝、劉泰英要，全世界都沒有這樣的道理。



趙少康表示，以前中廣有些土地是政府委託中廣，做海外廣播、國際傳播，如同政府也會在其他媒體下廣告一樣，使用政府補助款就說購買的土地都是政府的，有這樣的事情？這不是土匪是什麼？



趙少康強調，不能因為“立法院”占多數、政府是你的就可以為所欲為這是不可以的。