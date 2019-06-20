聯合早報：全球合作解決塑料垃圾問題

中評社香港6月20日電／代表世界發達國家的二十國集團（G20）環境部長，上周末在日本長野縣輕井澤舉行為期兩天的會議，重點討論海洋垃圾激增問題，並達成共識，同意採取一個新的實施框架，以更具體的行動削減海洋塑料垃圾。在這個新框架下，G20成員將會通過自主實施各種措施和展開國際合作，提倡一個全面的方法來防止和削減塑料垃圾被排放到海洋上。此外，各國也必須定期報告行動計劃進展，並在相互監督下努力削減廢塑料。



新加坡聯合早報今天社論指出，塑料垃圾和工業廢料是全球面對的不斷惡化的環境問題，不只是發達國家，落後國家和發展中國家也必須提高這方面的意識和應對能力，發達國家則有義務給其他發展中國家提供資金和技術援助。海洋是跨越國界，唯有全球各國採取一致行動，才能有效的全面削減塑料廢料。所幸越來越多國家已開始立法減少使用塑料袋以及其他塑料品，從棄用塑料袋到吸管，人們必須更加全面地落實“零塑料”的行動，因此，各國人民必須逐漸改變依賴塑料品的習慣。人們通過生活習慣的改變才能減少商家生產塑料產品和利用塑料產品的商業動機。保護海洋和陸地環境的行動必須從不同源頭貫徹始終，發達國家有必要以身作則，避免把垃圾輸出到其他國家。



自從中國在去年拒絕來自外國的塑料垃圾之後，很多這類垃圾轉移到東南亞。最近，東南亞國家也紛紛拒絕發達國家用貨輪運來的入口垃圾，菲律賓以強硬態度要求加拿大政府把出口到菲的103個集裝箱的塑料垃圾運走，但加國遲遲沒有行動，激怒了菲國政府，釀成一場“垃圾外交風波”。上個月馬來西亞也宣布遣返3000噸塑料垃圾，這些垃圾來自19個發達國家。印度尼西亞日前也將五個裝滿垃圾的貨櫃運回美國，另65個來自歐美的貨櫃還在檢查中，印尼官員誓言“不會讓印尼成為垃圾場”。發展中國家必須向西方發達國家發出“拒絕垃圾”的明確而強烈的信息，才能完全制止西方這類“出口垃圾”的不負責任行為。