一周3天下鄉？柯文哲：去花東是例行市政

台北市長柯文哲接受媒體訪問。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台北6月20日電（記者 鄭羿菲）無黨籍台北市長柯文哲20日下午再度請假到台中、彰化參訪，柯文哲上午受訪時本想含糊帶過，但在媒體追問下，柯才大方承認說，對啊，他是去學習，日本7成的花透過物流直接到消費者手上，而台北有個花卉市場，就需要跟產地坐下來談怎麼配合。至於媒體質疑一個禮拜請三天假的作法，柯則否認說，有嗎？哪有，明天去花東是例行市政。



柯文哲20日上午接受媒體訪問時，被問到今天下午是不是又要去台中、彰化？柯文哲原本只含糊應答“對啊”想帶過，但媒體接連質疑柯一個禮拜請三天假（18日跑雲林、20日跑台中及彰化、21日前往花蓮與台東）往外縣市跑的立場，柯文哲才大方表示，對啊，他就跟他們（幕僚）講，行程不要排這麼多，太操了。



媒體追問柯市長上次已去過中台灣，再次去是不是顧票踩點？柯文哲說，沒有啦，他出去大部分還是學習與市政行程，台北有個花卉批發市場，按照先進國家日本的例子有70%的花不進拍賣市場，直接透過物流從產地就送到花店或消費者手上，因此台北花卉市場必須跟產地開始討論作法，改變消費系統變得更有效率，就需要大家坐下來談怎麼配合。台灣不是世界上最先進的國家，透過台北的改變就可以很有效改變台灣。



媒體也再度追問一個禮拜請三天假的問題，柯文哲反問，有嗎？哪有，明天花東是例行市政，台北市政府一年有2、3次跟外縣市政府有交流，這是常態啦。