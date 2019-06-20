貿戰現轉機　港股重上28000

港股昨創出超過7個月的最大單日升市，重上250天牛熊線，成交回升至1，053億元。 中評社香港6月20日電／變數仍多，券商提醒小心反彈浪近尾聲。



香港文匯報報道，中美元首落實重啟貿易談判，加上憧憬聯儲局“放鴿”，港股跟隨外圍裂口高開726點，但其後市況只能在高位徘徊，未能進一步突破。恒指全日收報28，202點，大升703點，成交回升至1，053億元。港股創出超過7個月的最大單日升市，指數重上250天牛熊線，一直受貿易戰影響的手機股、出口股均顯著造好。



匯盈證券行政總裁沈振盈表示，港股自5月初，美國宣佈再加徵中國關稅以來，恒指由3萬點之上，一舉跌穿27，000點大關，大市繼而由低位反彈，目前已收復逾三分之一的跌幅。根據黃金定律，港股大約反彈至28，500點，將可能完成短期反彈浪，然後會重新進入“下降軌”。



沈振盈又坦言，若大市再次進入下降軌，將會連防守股也不再安全。因為按時間計算，下次恒指再次下跌很可能與中美貿易談判結果不如市場預期所致，這將會繼續令經濟環境及企業盈利受壓，故即使防守股也會“無險可守”。



炒減息 後市樂觀看29000



宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒估計，港股重返千億成交，顯示投資信心回歸，故未來兩周，大市在炒作減息及貿易談判明朗化下，有機會回升至29，000點水平。但他提醒投資者，基本因素仍然不明朗，故當好消息“炒盡”後，市況又有機會回頭。



港股連升3日，國指升2.5%報10，764點，重磅股表現突出，藍籌近全線升，港股也有1，188隻主板股份錄得升幅。重磅股友邦（1299）升4.3%，騰訊（0700）升近4%，匯控（0005）升1.7%，平保（2318）首度回購A股，AH股齊升逾3%，都推動大市急彈。



藍籌近全線升 手機股反撲



另外，出口及5G相關股亦有追捧，萬洲（0288）及舜宇（2382）裂口高開逾一成，舜宇全日可以保持一成的升幅，但萬洲全日只升5.3%，惟仍是表現最好的兩大藍籌。憧憬“習特會”可望一併化解華為危機，手機股借勢反撲。瑞聲（2018）升4.5%，比亞迪電子（0285）急升8.1%，中興（0763）及丘鈦（1478）均漲7.4%，京信（2342）也升逾半成。



近期處於弱勢的人民幣亦轉勢，在岸及離岸價均曾升破6.9，創半個月新高，帶動對人民幣匯率敏感的航空股及紙業股上揚。中資航空股升逾5%至8%，國航（0753）及東航（0670）也齊升逾8%。此外，紙業股也受惠抽升，玖紙（2689）升6.8%，理文（2314）升4.8%。



航空股標青 券商股齊衝上



大市成交回升，券商股齊炒上，民眾金融（0279）清盤呈請人指，委任臨時清盤人的傳票已遭撤回，股價全日彈近兩成，耀才（1428）績前亦隨板塊升近4%，華泰證券（6886）升8%，中信証券（6030）及海通證券（6837）各升逾6%及5%，打入國指成份股的三甲。