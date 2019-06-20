“八百壯士”在“立院”正門口辦新書發表會

八百壯士在“立院”正門口發表新書《八百壯士紀實》。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月20日電（記者 張嘉文）年改團體“八百壯士”今天重回“立院”，將在“立院”正門口發表新書《八百壯士紀實》 ，記錄先前在“立院”前“埋鍋造飯”485天、以及轉型成“八百壯士捍衛中華協會”的歷程，現場聚集近500人前來。包括中國國民黨主席吳敦義、鴻海董事長郭台銘、前台北縣長周錫瑋等藍營政治人物確定出席表達力挺。



今天的活動除軍系團體及公教警消勞團體代表外，還包含國民黨主席吳敦義、前主席洪秀柱、新黨主席郁慕明、國、親“立委”、“立委”高金素梅、藍營縣市長、雙北部分議員、國民黨“總統”參選人、海內外企業代表等人都會出席。



“八百壯士捍衛中華協會”理事長吳斯懷指出，協會從成立之初，即開始蒐整資料，籌劃編纂《八百壯士紀實》，委託楊建平主編，歷經一年經資料搜集及編撰完成，共分5章479頁，內容包含八百壯士緣起即成立過程、對軍人退撫制度改革的理念與評析、重要陳抗活動、轉型過程、當前任務及未來挑戰等，以圖文並呈方式、“有理念、有作為、有論述、有行動”的原則編撰。



而為求原貌重現，八百壯士特申請20日之路權，回到埋鍋造飯發起陳抗之“立法院”前，搭起帳篷舉辦新書發表記者會，一則展現軍人堅忍不拔、奮鬥不懈的精神；另也明確告知執政黨，八百壯士的奮戰不會因法案通過而結束。



吳斯懷表示，目前高等行政法院的訴訟持續進行，大法官會議“釋憲”言詞辯論庭6月24日舉行，仍然會秉持一貫理念，持續與這個“無德、無能、無良、無義、無信”的政府抗衡到底，誓死捍衛“中華民國”、維護“憲法”尊嚴決心絕不改變，同時向國人說明協會的未來努力方向與目標。