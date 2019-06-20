5月房價漲幅回歸平穩屬性

（來源：網絡） 中評社北京6月20日電／小陽春之後，樓市沒有發展到盛夏，而是出現退燒。18日國家統計局發布5月份70城房價數據，一二三線城市新房和二手房價格指標中，大部分指標漲幅收窄或持平，與4月份相比平穩屬性更加明顯。業內專家認為，隨著持續收緊的調控政策密集發布，未來市場可能會進入新一輪調整期。



5月房價漲幅普遍收窄 平穩屬性更加明顯



5月份房價仍在漲，但漲幅普遍收窄。根據國家統計局公布的數據，5月份漲幅收窄的指標包括一線城市新房、二手房環比漲幅，二手房同比漲幅；二線城市二手房環比漲幅，新房、二手房同比漲幅；三線城市二手房同比漲幅。



漲幅持平的指標有一線城市新房同比漲幅，二線城市新房環比漲幅，三線城市二手房環比漲幅、新房同比漲幅。



出現擴大的指標僅三線城市新房環比漲幅這一項。



諸葛找房數據研究中心研究員姜國君對中國網財經表示，5月份70城房價的平穩屬性總體上比4月份更加明顯。一方面，受節點性影響，樓市升溫態勢在5月份得到平抑；另一方面，在樓市“小陽春”之後，住建部分兩次對10個城市發出房價預警提示，一些地方也出台了相應的調控措施，這些都收到了一定的效果。



姜國君稱，5月份三線城市房價似有拔尖之勢，但其環比增長幅度實際上與二線城市相同，而其同比增長並未同時擴大，因此後續急驟上漲的可能性不大。不過三線城市因其市場體量相對較小，市場結構也相對單薄，房價易發生波動，應預防這方面帶來的負面影響。

