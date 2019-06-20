國中生嗆聲韓　柯文哲：台灣怎落到舉世瘋狂

台北市長柯文哲接受媒體訪問。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月20日電（記者 鄭羿菲）針對中國國民黨高雄市長韓國瑜昨天遭國中生當面表達“選2020太可笑，要醒一醒！”無黨籍台北市長柯文哲20日受訪時表示，這不是正常“國家”該有的現象，台灣怎麼落到舉世瘋狂？至於被問到民調蔡英文勝出，柯嘆道，唉，這就是台灣社會的悲哀，每天問一半以上的題目都是2020民調，奇怪。



韓國於昨天出席高雄市政府教育局模範生和畢業生合影活動與學生合照，但遭到一位國中三年級畢業模範生當面嗆“你要選‘總統’這件事情，真是太可笑了，不要讓你的感性壓過理性，要醒一醒！”事後，韓國瑜則回應，國三就敢表達想法非常好，應給予尊重。



柯文哲20日上午接受媒體訪問時，被問到怎麼看此事時，柯表示，他講很多遍了嘛，這就不是正常國家該有的現象，台灣怎麼今天落到整個“國家”舉世瘋狂，很像1933年⋯⋯



被問到綠黨昨天公佈的民調，在三足鼎立的情況下，蔡英文以31.8%勝出，領先韓國瑜的28.1%、柯文哲的26%，但因為時代力量近半支持者會棄蔡投柯，會成為蔡的最大威脅。



柯文哲嘆道，唉，你看這就是台灣這個社會的悲哀，每天只有民調，他的方法就是打八段錦，他做他的事、打他的八段錦，你看你們每天問一半以上的題目都是2020民調，奇怪。