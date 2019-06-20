高力：四成投資者擬佈局大灣區

高力調查指，29%的投資者對廣州和深圳的物業感興趣。 中評社香港6月20日電／隨大灣區發展規劃的推進，投資者對該區的興趣越來越濃。高力國際2019年度投資者調查顯示，約40%的調查參與者希望在今年投資大灣區城市。



香港文匯報報道，高力國際昨天發佈，在今年上半年大宗交易中，廣州和深圳有68%的成交金額來自零售和寫字樓物業。廣州上半年有10宗大宗交易，總成交金額55.2億元（人民幣，下同），而深圳則有9宗，總成交金額86.8億元。高力國際資本市場與投資服務部華南區董事林楚洲預計，大灣區發展的未來五年里，在廣州和深圳活躍的外國和香港投資者數量將增加，投資行為也將更活躍。



不過，大灣區潛在投資者關注的首要問題是政策和監管方面的不確定性，以及嚴格監管的住房市場。缺乏對市場以及以人民幣主導的交易的了解，也是阻礙境外投資機構到灣區投資的因素。調查顯示，分別有29%的投資者對廣州和深圳的住宅、寫字樓、零售物業感興趣，而有18%的投資者對珠海的住宅、物流倉儲、商業用地感興趣。此外，分別有14%的投資者對東莞和中山的住宅、物流倉儲和商業用地感興趣。



廣州佛山倉租續增



在物流倉儲市場方面，廣州和佛山兩地租金水平緩和增長。數據顯示，上半年廣州和佛山共有超過20萬平方米的非保稅優質倉庫入市，其中廣州有17.5萬平方米。然而，廣州市場需求放緩，全市整體空置率上升至13.6%。而佛山市場需求較廣州市場強勁。佛山市場方面，預計2019至2020年將有約65萬平方米新增供應入市。