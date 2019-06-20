西方勢力圖破壞港穩定　王毅：請收回黑手！

中國國務委員兼外長王毅 中評社香港6月20日電／外國勢力屢頻頻干預特區政府修訂《逃犯條例》，中國國務委員兼外長王毅昨日指出，一些西方勢力利用這個問題企圖破壞香港和平穩定和“一國兩制”，對此要大喝一聲：請收回你們的黑手！香港事務是中國內政，香港不是你們橫行的地方！中國外交部發言人陸慷表示，如果任何人或者勢力抱著先入為主的偏見，甚至懷著不可告人的政治目的試圖干涉中國內政，我們堅決反對。



王毅在北京同荷蘭外交大臣布洛克共見記者，有記者問及香港特區政府修訂《逃犯條例》問題。王毅介紹了事情的經緯，表示中國中央政府對特區政府暫緩修例的決定表示支持、尊重和理解。



支持尊重及理解香港暫緩修例



王毅指出，值得高度警惕的是，一些西方勢力利用這個問題，興風作浪，挑撥對立，企圖破壞香港和平穩定，破壞“一國兩制”。我們要大喝一聲：請收回你們的黑手！香港事務是中國內政，香港不是你們橫行的地方！



陸慷在北京的例行記者會上，被問到美國總統特朗普是否會在G20峰會上談到香港特別行政區近期發生的事情。他重申，“在中外交往過程中，如果外方真心善意想了解發生在中國的情況以及中國中央政府或地方政府的政策，我們對通過溝通增進了解從來都是持開放態度的。”陸慷強調，但是，如果任何人或者勢力抱著先入為主的偏見，甚至懷著不可告人的政治目的試圖干涉中國內政，我們的態度也非常明確，那就是堅決反對。



陸慷進一步指出，特朗普總統明確說過，關於發生在中國香港的事情，他相信中國中央政府和香港特區政府能夠處理好自己的事情。



來源：大公報