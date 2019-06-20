黎明低價甩賣豪宅　逾4500萬沽上水洋房

中評社香港6月20日電／有消息指，本港演藝界四大天王之一的黎明（Leon）近日以4502萬元沽出上水禦林皇府森麻實徑單號洋房大屋，折算呎價約1.1萬元。同屋苑雙號屋今年4月以6180萬元易手，是次成交價足足低了1678萬元，即約27%，反映賣方減價頗大。



香港商報報道，據資料顯示，禦林皇府洋房實用面積4048平方呎，另設2642平方呎花園；而黎明是於10年前，以3500萬元購入該單位，按此計算帳面賺約1000萬元。區內代理表示，據悉黎明是於去年中開始較積極放盤，初時叫價5500萬元，經討價還價後，黎明最終願意大幅減價出貨。



另外，南區壽臣山豪宅新盤深水灣徑8號首次錄得撻訂，買家估計損失1256萬元訂金。據成交紀錄冊顯示，一名買家是於上周二（11）日購入深水灣徑8號1座9樓B室，實用面積3641平方呎，成交價約2.51億元，呎價6.9萬元，但最新資料顯示，該名買家簽訂臨時買賣合約後撻訂離場。按已付5%臨約訂金計，該名買家損失1256萬元。



黎明為何低價甩賣豪宅



天王黎明在近日以低價變賣自己的房產，許久不曾聽聞黎明有經濟問題，這一次變賣房產是為何呢？



黎明近日賣出的房產是豪華物業的獨棟別墅，佔地面積380平方左右，開價4890萬港幣，最後以4502萬賣出，比起市價已是低價，還被殺價了近400萬。



據悉這棟別墅的注冊公司董事是黎明的助手，業主早在十年前買下這棟房子，至今已賺了1000萬港幣左右，但是同等規格的房子此前以6100萬港幣出售過，為何黎明出售的這一套如此“廉價”？難道陷入了財務危機？

