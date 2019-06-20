謝伏瞻：美國製造經貿摩擦無理無據

（來源：網絡） 中評社北京6月20日電／去年3月以來，美國一些人蓄意挑起中美經貿摩擦，極力鼓吹“美國吃虧論”，指責中國“不公平貿易”“強制技術轉讓”“竊取美國技術”“不履行加入世貿組織承諾”等等。這些指責無理無據，根本站不住腳。正如英國《金融時報》首席經濟評論員馬丁·沃爾夫近日在《金融時報》撰文所言：美國抓住中美雙邊貿易失衡大做文章，從經濟學角度看，屬於文盲行為；美國認為中國盜竊知識產權給美國造成巨大損失，這個觀點也很成問題；指責中國嚴重違反加入世貿組織承諾，也言過其實。面對美國一些人在中美經貿磋商中歪曲事實、極限施壓的種種表現，有必要揭示事實真相，認清美國推行單邊主義、保護主義的本質。



中美貿易順差在中國、利益在雙方



美國對華貿易逆差是全球價值鏈分工以及由此形成的供應鏈和產業鏈布局的反映。全球價值鏈分工以及相應的供應鏈和產業鏈布局，是在經濟全球化進程中形成的。在此背景下討論雙邊貿易不平衡，需要理解其背後的多邊因素，僅從雙邊角度談貿易不平衡顯然是片面的。世界貿易組織發布的《2019年全球價值鏈發展報告》指出，在當前以全球價值鏈為特征的分工時代，雙邊貿易不平衡不是分析貿易夥伴國對本國經濟影響的可信指標。中國加入世貿組織後，美國對中國在製造業方面的貿易逆差大部分是加工製造業從亞洲其他國家和地區向中國轉移的結果。1990年，美國對日本和“亞洲四小龍”的製造業貿易逆差占美國製造業貿易逆差總額的75%，2017年下降到不足12%；而美國對中國的製造業貿易逆差所占比重則從1990年的10%提升到2013年的約73%，之後開始下降。可見，美國對華貿易逆差是亞太地區產業分工的結果。全球價值鏈分工是經過長期市場競爭形成的一種高效生產方式。目前，通過全球價值鏈實現的貿易增加值已經占到全球貿易總額的60%以上。作為“世界工廠”的中國，被重複計算的增加值自然較多。如果剔除重複計算的加工貿易中間品增加值，美國對華貿易逆差會減少1000億美元以上。



中美經貿合作本質上是互利雙贏的，所謂“美國吃虧論”不符合實際。對美國來說，中美經貿合作不僅有助於其取得貿易和投資增長等靜態收益，還會帶來經濟增長和產業升級的動態收益。首先，中國出口到美國的質優價廉的商品給美國消費者特別是中低收入群體帶來了切實的福利，有助於美國維持較低的通貨膨脹水平。根據美中貿易全國委員會聯合英國牛津經濟研究院形成的報告，出口到美國的中國商品在2015年幫助美國降低消費物價水平1%至1.5%。可見，破壞中美正常貿易關係有損美國宏觀經濟穩定。2019年5月，紐約聯儲主席約翰·威廉姆斯說，儘管美國經濟目前處於“良好狀態”，但美國的關稅已經開始推高通貨膨脹率，並且隨著關稅上調將產生更大影響。其次，中美貿易促進了美國產業升級和經濟增長。第三次科技革命浪潮後，美國的產業結構發生巨大變化，中國承接了部分產業轉移，使美國能專注發展現代農業、高端製造業和現代服務業，占據全球產業鏈最高端，成為國際分工的最大受益者。美國眾多優勢產業高度依賴對中國的出口。根據中國商務部的數據，在2018年中美經貿摩擦出現之前，中國每年進口美國約62%的大豆、17%的汽車、15%的集成電路、14%的棉花、25%的波音飛機。在中美服務貿易中，美國一直處於順差狀態，根據中國商務部數據，2017年的美國對華服務貿易順差達541億美元。最後，美國從中美經貿合作中獲益巨大。中國商務部數據顯示，2017年美國對華銷售收入總額約為9400億美元；截至2017年底，美國自華獲得的資金流入總額達1.37萬億美元。還應看到，美國長期保持貿易逆差，實際上是用幾乎無成本的美元或低成本的國債來換取其他國家的商品。所以說，所謂“美國吃虧論”根本站不住腳。

