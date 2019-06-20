雙城論壇議員報名爆滿？柯文哲改口還沒開放

台北市長柯文哲接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月20日電（記者 鄭羿菲）針對藍綠議員質疑北市府未行文開放上海—台北雙城論壇報名，無黨籍台北市長柯文哲卻稱“議員報名爆滿”，柯文哲20日受訪時回應，正確講法是還沒開放報名，大家在詢問而已，原本市長出去會有3名議員公費的名額，他們說能不能加到9名，但自費去的肯定更多，人家那個重要場合也有限人數，等談確定了再來處理。



柯文哲昨天稱“雙城論壇議員報名爆滿”，但遭藍綠議員質疑市府其實還未行文通知相關報名程序。柯文哲20日上午接受媒體訪問時澄清道，大家在詢問而已啦，這個確定也要等雙方宣布後才能正式登記。



至於議員認為柯市長放假消息，柯文哲說，正確講法應該是還沒開放報名，本來市長出去會有3名議員公費，然後他們說能不能加到9名 他就覺得說“哇，這麼多⋯⋯”他認為自費去雙城論壇的一定更多，等到時候再看看怎麼處理，還有一點得注意，人家那個重要場合也是有限人數，議員若20個去，大陸方面很注重怎麼排座位，等談確定再來處理。



上海—台北雙城論壇今年邁入第10年，敲定今年的雙城論壇著重經貿、青年議題和常規的市政交流等議題，柯文哲18日派台北市府副秘書長陳志銘帶代表團到上海協商相關時間、地點、內容，而柯文哲也想將行程從三天兩夜拉長到四天三夜，在上海會議之後，前往長江三角洲“拚經濟”。