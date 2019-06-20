四川長寧地震災區搜救工作基本完成

（來源：網絡） 中評社北京6月20日電／6月19日，財政部、應急管理部向四川省緊急下撥中央自然災害救災資金1億元，用於支持做好四川長寧6.0級地震抗震救災工作，幫助地方保障受災群眾基本生活。此前，應急管理部調運的5000頂帳篷、1萬張折叠床和2萬床棉被，已陸續發放到受災群眾手中。



記者19日從四川宜賓市了解到，經森林救援、消防救援、武警部隊、礦山救護隊、應急民兵及社會救援力量3100餘人全力開展人員搜救，目前面上搜救工作已基本完成，現正重點對房屋垮塌嚴重的廢墟進行集中清理，努力確保無一遺漏。



截至19日16時，地震造成243880人受災，因災死亡13人，受傷220人，緊急轉移安置52931人；經初步核查統計，震區電力、通信、供水、供氣和交通設施、生態環境不同程度受到損壞，倒塌和嚴重損壞的房屋有9532戶20185間，災情還在進一步核查中。



衛生防疫方面，國家、省、市的衛生防疫專家深入長寧縣，指導對雙河鎮水廠的出廠水、末梢水進行采樣檢測。據初步統計，已對災區安置點、醫療救治點等重點區域進行清洗消毒的面積約12.75萬平方米；正在開展災後衛生防病知識宣傳和健康指導工作，進行心理疏導113人次。目前災區無重大傳染病疫情報告。



截至19日7時，中國紅十字會建立臨時安置點3個，搭建帳篷110頂，安置受災群眾600餘人；紅十字帳篷醫院設立，救治轉運傷病員100餘人次；向受災群眾發放救災家庭包280個、棉被600床、衝鋒衣600件、折叠床130個，惠及1040餘人。



據介紹，目前受災群眾得到妥善轉移安置，生產生活得到有效保障。當地共緊急協調調運帳篷2600頂、床5900張、棉被1.3萬床、水和方便面各4000件、面包3000件到長寧災區，調帳篷2850頂、床7680張、棉被1.3萬床、水和方便面各1萬件到珙縣災區。



經全力開展災區基礎設施排險加固、隱患排查，目前災區供水供電供氣和通信已基本恢復正常；受地震影響區域沒有發生次生突發環境事件，全市生態環境安全可控，飲用水源地環境安全。



（來源：人民網）