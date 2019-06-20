前幕僚組“白色聯盟”　柯文哲：沒談過此事

台北市長柯文哲接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月20日電（記者 鄭羿菲）針對外傳柯文哲的前選舉幕僚陳雨鑫發起籌組“白色聯盟”政黨，無黨籍台北市長柯文哲20日受訪時反問，這是陳自己講的嗎？在他印象中，陳沒有找他談過這件事。



根據台媒報道，籌組“白色聯盟”政黨是由柯文哲的前選舉幕僚陳雨鑫發起，要為柯文哲組政黨，協助柯文哲在2020大選中拿取政黨票，以獲得不分區“立委”席次，但這個想法並未獲得柯文哲同意，因此難成氣候。



柯文哲20日上午接受媒體訪問時，被問到前幕僚組白色聯盟政黨，柯反問，誰是他的前幕僚？待記者補充說是陳雨鑫時，柯才狐疑地說，陳什麼時候當過他的幕僚，他也不曉得，有的是朋友，結果被說成是幕僚，讓他想老半天。



柯文哲也反問說，他沒有聽過陳雨鑫籌組政黨的事情，是陳自己講的嗎？媒體記者也說，有媒體報道寫出來。柯不以為然地說，台灣就是媒體太多，廣告跟新聞要講清楚，這個是廣告還是新聞要講清楚，明明是廣告卻偽裝成新聞的樣子，有些媒體要做宣傳機構，就乾脆說本公司是誰的宣傳機構，不要再轉成什麼傳媒。



媒體追問陳雨鑫都沒有找過你談這件事嗎？柯文哲指出，至少在他印象中，陳沒找過他談這件事。至於組黨可不可行？柯說，他還沒開始想這問題。