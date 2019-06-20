解放軍月底開放軍營　周日派飛三萬張

解放軍駐香港部隊將於本月30日起，一連三日，分別開放石崗、新圍和昂船洲三個軍營(資料圖片) 中評社香港6月20日電／中國人民解放軍駐香港部隊將於本月30日起，一連三日，分別開放石崗、新圍和昂船洲三個軍營，三萬張參觀券將於星期日（23日）在五個軍營派發，每位市民憑身份證可領取最多四張，先到先得。



大公報報道，為進一步增進香港社會各界對駐軍的了解，加強相互溝通與交流，駐軍定於6月29日、30日和7月1日，分別開放石崗、新圍和昂船洲軍營，歡迎市民和社會團體前往參觀。首兩天，三場軍營開放予香港普通市民，7月1日為香港青年學生專場。



每人限取四張



活動內容方面，三個軍營同樣有格鬥技術展示，刺殺操表演、模擬對抗射擊體驗等動感十足的示範，也有裝備展示，及熱食供參觀人士享用。不同之處是，石崗軍營有飛行技能及運輸車綜合技能駕駛展示，入場人士並可參觀連隊；新圍軍營則另有通過障礙表演，並可參觀連隊與文化活動中心；昂船洲軍營則有齊陸、海、空裝備展示，同時有文藝演出。



駐港部隊計劃，向香港市民和社會團體發放三萬張參觀券，其中，昂船洲軍營佔13000張、新圍軍營9000張、石崗軍營8000張。駐軍將於6月23日（星期日），上午8時30分至12時30分，在五處軍營設點派發參觀券，分別是在聯福道的九龍東軍營東側正門、在柯士甸道127號的槍會山軍營南門、在錦田公路250號的石崗軍營北側正門、在沙頭角路龍躍頭段的新圍軍營東南側正門、在新潭公路東側牛潭尾路段的潭尾軍營西門。



每位市民憑身份證最多領取四張參觀券，每個社會團體憑團體證明文件和領取人身份證，最多可領取15張參觀券，發放地點將設立“70歲以上長者及殘障人士綠色通道”，先到先得，派完即止。發放參觀券如有任何爭議，駐軍保留最後決定權。