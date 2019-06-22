社評：阿曼灣危機　中國再迎機遇期？

阿曼灣油船遇襲 中評社香港6月22日電（評論員 樂國平）最近兩個月，阿曼灣不太平。這片溝通波斯灣與印度洋的水域作為國際石油輸出命脈，頻繁發生運油船遭襲事件。美國一口咬定襲擊由伊朗發動，威脅要還以顔色，伊朗則堅稱，這些襲擊是美國自導自演，圖謀抹黑伊朗以製造開戰的口實。



目前這一系列襲擊事件的幕後黑手尚未真相大白，不過明眼人想必已經有所洞悉：從船隻遇襲情況的照片來看，應該是炸彈所為，但美國出具的“伊朗罪證視頻”中，卻顯示伊朗是通過魚雷炸毀船隻。



另外，美國對伊朗的不斷指控、層層進逼，總讓人自然地產生歷史重演的感觸：美國指責伊拉克薩達姆政權製造大規模殺傷性武器、指責敘利亞阿薩德使用化武屠殺反對派……這些軼事歷歷在目，隨之而來的是中東一波未平一波又起的連綿戰亂。



美國是否會發動對伊朗的戰爭？這個問題已經成為中東當下最大的變數。而在世界的東方，中國不少人也密切關注著事態的發展。然而，部分中國人對可能發生的伊朗戰爭卻持樂觀態度，認為美國會像陷入伊拉克戰爭泥潭那樣，在伊朗折戟沉沙，相應的，中國再次獲得若干年的“戰略機遇期”，借機發展壯大，直至實力超過美國……



毫無疑問，對美國而言，伊朗的體量和實力是個比伊拉克更難啃的山芋。伊朗幅員廣袤、人口眾多，經過幾十年發展，其科技和軍事水平遠在當年伊拉克薩達姆之上，更有核技術加持，因此，同伊朗開戰，很大可能會令美國元氣大傷，無暇顧及其他地區。但是，在憧憬中國即將獲得又一個“戰略機遇期”之前，先需要思考兩個問題，一是美國是否會打伊朗戰爭？二是倘若戰爭真的爆發，是否會像伊拉克一樣成為美國的泥淖？

