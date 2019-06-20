再按加息＂暫停鍵＂　美聯儲年內再維持利率不變

（來源：網絡） 中評社北京6月20日電／北京時間6月20日凌晨，美聯儲宣布維持聯邦基金利率目標區間在2.25%至2.5%之間不變。此前市場普遍預計，美聯儲6月很可能按兵不動。



美聯儲兩按加息“暫停鍵”



自2015年12月開啟本輪加息周期以來，截至目前，美聯儲已累計加息9次。其中，美聯儲僅於2018年就加息4次，累計加息100個基點至2.25%－2.50%區間。



進入2019年，美聯儲的加息節奏則明顯轉變。當地時間1月10日，美聯儲主席鮑威爾表示，美聯儲對後續加息沒有預定計劃，將“保持耐心”，根據經濟形勢發展“靈活而迅速地調整政策”。而據路透中文網1月16日消息，多名美聯儲官員亦紛紛轉鴿，認為應暫停進一步加息，直至釐清各種風險對美國經濟的阻礙程度。



3月21日凌晨，美聯儲公布1月FOMC議息會議紀要，決定暫不加息。今日（20日），美聯儲再度宣布，維持聯邦基金利率目標區間在2.25%至2.5%之間不變。至此，美聯儲年內已兩度按下加息的“暫停鍵”。



美聯儲FOMC聲明顯示，美聯儲以9：1的投票比例通過維持聯邦基金利率不變的決定，投票反對這一行動的James Bullard則傾向於降息25個基點。此外，美聯儲FOMC聲明删除了“耐心”一詞。此後，美聯儲主席鮑威爾在發布會中表示，首要目標是維持經濟擴張，對FOMC聲明作出重大調整，美聯儲FOMC的許多成員認為有更好的理由採取更多寬鬆措施。



近期美國經濟數據疲軟，提振了市場對美聯儲降息的預期。而日前歐洲央行行長德拉吉表示，如果經濟前景沒有好轉，可能需要採取額外刺激措施，而進一步降息仍然是歐央行工具的一部分。在此之後，市場對於美聯儲降息的猜測進一步升溫。

