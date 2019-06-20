美要介入台灣大選　馬：台灣人民不會受影響

馬英九接受媒體採訪。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北6月20日電（記者 倪鴻祥）馬英九今天上午出席台北市指南宮“孚佑帝君成道一一三九週年紀念大典”，對於美國國防部印太事務助理部長薛瑞福公然宣布將直接幫助台灣2020大選，被外界解讀在干預台灣大選一事，馬英九表示，台灣人民都很清楚，不會受到影響的。



指南宮為慶祝“孚佑帝君”（呂洞濱）成道一一三九周年，上午在“純陽寶殿”舉行“孚佑帝君成道紀念三獻大典暨海峽兩岸聯合祈福大會”，依循古禮舉行“三獻禮”，北京白雲觀、香港蓬瀛仙館都派代表出席，蔡英文、馬英九、王金平、前台北縣長周錫瑋都先後受邀出席，不過只有王、周見到面，馬、蔡、王都沒碰到面。



馬英九先在休息室等待，直到蔡英文離去後才進場，馬蔡兩人未碰面，馬英九出現時，現場的民眾主動大喊“總統好”，主動和他握手，現場十分熱絡，馬英九簡短致辭後針對時事作出回應。



有關美國國防部印太事務助理部長薛瑞福指美方預期中方將透過社群媒體、入侵網路等手段干預台灣2020的選舉，美方將考量直接提供幫助，外界質疑美國公然宣布要介入台灣的大選。



馬英九表示，實際上去年1124選舉時，就有境外的勢力，他不要講出是哪一方，台灣人民的腦袋都很清楚，不會受到影響的。



馬英九強調，他一向感覺到在這幾個超強之間，要維持一個平衡，所以他過去的大戰略，就是和日、友陸、親美，都有一定的分寸，達到一定的平衡，不會選邊站，也不會過度親哪一方。