大華網路報：化減“懼中”和“反中”的氛圍

中評社香港6月20日電／大華網路報今天發表時評說，“立法院”臨時會繼通過《公民投票法》修法後，接著又完成《“國家安全”法》修正草案的三讀程序。“國安法”完成修法後，蔡英文透過“總統府”發言人表示，“總統”感謝“立院”三讀，這讓台灣的“民主防護網”更進一步完整建構。前一天的“公投法”修法讓“公投送終”，大開民主的倒車。隔天“國安法”也完成修法，蔡英文卻稱台灣的“民主防護網”更進一步完整建構。前後對照，可見修法都是為了選戰的議題操作。



目前民進黨當局的施政作為，一切以即將來到的“立委”和“總統”大選為考量，並以製造中共已積極著手“侵台”或“併吞”台灣的恐懼感，作為選戰的最高戰略。而最近民進黨當局推動完成的刑法“外患罪”、“兩岸人民關係條例”增定簽署協議的超高門檻限制、修正《國家機密保護法》提高相關罪責，以及甫修正通過的“國安法”，均是在此戰略下的作為。



民進黨對這些法律中有關的規定，除了加重刑罰程度外，刑法外患罪也明定包括中國大陸、港、澳地區也屬台灣潛在的“敵人”。簡單說，這些法律修正的目的，是要告訴台灣的民眾，現在台灣存在一批可能“通敵”的人。



當然，中共正是民進黨所指的“敵人”，因為存有“併吞”台灣的野心，這也可能使台灣喪失了原有的自由和民主。也因此，民進黨已在相當程度上，成功地塑造出與中共親近的人，都可能是潛在的“通敵叛國”者的認知。而其所以修改法律來加重相關違法情事的刑責，也正是為了強化這種刻板印象。