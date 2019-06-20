韓粉郭粉互打　馬：粉有很多種最後只有一種

馬英九接受媒體訪問。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北6月20日電中評社台北6月20日電（記者 倪鴻祥）馬英九今天上午出席台北市指南宮“孚佑帝君成道一一三九週年紀念大典”時，針對中國國民黨2020提名初選，參選人的“粉絲”支持者互鬥激烈，黨內無法團結，馬英九表示，“粉”有很多種，最後只會有一個“國粉”，就是國民黨的粉絲。



外界擔心國民黨2020提名初選兩大熱門人選，高雄市長韓國瑜的“韓粉”與郭台銘的“郭粉”互攻激烈，黨內無法團結，馬英九表示，這事他倒不太擔心，相信國民黨在失去政權4年之後，看到台灣的衰敗，都有重振國事的決心，因此團結是必走的路。



馬英九指出，在初選的階段，大家兄弟登山各自努力，一旦提名人出現以後，大家會全力支持這一位。



外傳郭台銘組“抗韓連線”爭取初選勝出，馬英九說，這事他不熟悉，每個參選人各有粉絲支持，但“粉”有很多種，最後只會有一個“國粉”，就是國民黨的粉絲。



指南宮慶祝“孚佑帝君”（呂洞濱）成道一一三九周年，上午在舉行“孚佑帝君成道紀念三獻大典暨海峽兩岸聯合祈福大會”，依循古禮舉行“三獻禮”，北京白雲觀、香港蓬瀛仙館都派代表出席，蔡英文、馬英九、王金平、前台北縣長周錫瑋先後受邀參與祈福，不過馬、蔡、王3人都沒碰到面，只有王金平與周錫瑋見到面。