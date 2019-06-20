戴爾惠普微軟英特爾聲明　反特朗普加關稅

路透社報道截圖。 中評社香港6月20日電／美國反對對華關稅陣營又添新成員。據路透社20日消息，美國戴爾、惠普、微軟和英特爾公司19日發表聯合聲明，反對美國總統特朗普將筆記本電腦和平板電腦列入對華征稅商品中的提議，稱這一舉動將傷害美國消費者和整個行業。



環球網報道，以上四家美國公司當天發布的聯合聲明稱，特朗普計劃（加征）的關稅將增加美國筆記本電腦的成本，還將傷害消費者和整個行業，并且也無益於特朗普政府糾正中國貿易行為的訴求。路透社提到，戴爾、惠普和微軟在美銷售的筆記本電腦和可拆卸式平板電腦在美國該行業市場占比52％。



聯合聲明還援引美國消費者技術協會近期的研究稱，如果計劃（加征）的關稅正式生效，將導致美國筆記本電腦和平板電腦價格提高至少19％，或者說，筆記本電腦的平均零售價提高約120美元。



“如此幅度的漲價，甚至可能使我們最注重成本的消費者完全買不起筆記本電腦，”這4家公司表示，價格上漲可能將在假期高峰和返校季期間發生。



報道還提到，在另一份聲明中，微軟、視頻游戲制造商任天堂以及索尼互動娛樂公司也警告稱，針對視頻游戲機的關稅可能會扼殺創新，損害消費者并導致數以千計工作崗位面臨風險。



許多美國行業團結一致反對擴大對中國產品加稅。據《華爾街日報》報道，上月，超過170家美國制鞋商和零售商聯名致信特朗普，呼籲停止與中國的貿易戰。6月13日，沃爾瑪、好市多等600多家美國企業和行業協會也發表聯名信，反對與中國的關稅戰。共同社16日稱，一些日本企業的美國分公司也反對擴大對中國產品加稅，要求美國貿易代表辦公室將自己的產品從加稅清單中移除，其中包括愛普生美國公司和三菱化學等。