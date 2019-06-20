騰訊加碼影視投資　打造更多中國故事

圖為騰訊影業發布《我和我的祖國》項目進展 中評社香港6月20日電／騰訊影業在上海國際電影節期間舉辦年度發布會，密集發布34個影視項目進展，並與5家行業夥伴達成戰略合作。騰訊集團首席運營官任宇昕強調，騰訊會繼續加大在影視內容上的投入，“騰訊影業成長的這幾年，既是熱錢的‘退潮期’，也是影視行業高質量內容的‘漲潮期’，過程雖有挑戰，但只要扎扎實實做好內容，前方更多的還是機遇。”



大公報報道，騰訊影業近日公布與貓眼娛樂、騰訊音樂娛樂集團、大白小黑、華錄百納、江蘇廣電集團幸福藍海等5家行業夥伴達成戰略合作。此外，騰訊影業並啟動了新文創新人計劃，與亦星文化、同人星光開啟創新選角合作，宣布將與9位資深表演藝術家展開深度合作。



任宇昕表示，近幾年來騰訊加碼影視領域，基於新文創思路，推動影視與動漫、遊戲、文學等數字內容的聯動，未來計劃將繼續加大在影視內容上的投入，騰訊希望能打造出更多中國故事、更多具備全球影響力的文化符號。



行業報告顯示，騰訊影業是目前參與主旋律項目最多的互聯網影視公司。中國影視行業也開始向內容回歸理性。騰訊集團副總裁兼騰訊影業首席執行官程武對影視行業未來充滿信心。首先，從內容供應層面看，只要出現口碑佳作，都會引發觀影熱潮；其二，中國總觀影人次已經全球第一，已是龐大市場；其三，發行設施方面，中國的銀幕總數也是全球最多，劇集播放平台亦已非常豐富。



據透露，進入2019年，《我和我的祖國》、《緊急救援》、《父親的草原母親的河》、《正青春》、《第一次的離別》、《吹哨人》、《南方車站的聚會》、《上海堡壘》等騰訊影業主投或深度參與的逾十部首批作品也將集中上線。