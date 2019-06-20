中評現場：中廣聽證會氣氛火爆　黨產會冷回

中廣董事趙少康。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月20日電（記者 洪德諭）針對中國廣播公司是否為中國國民黨附隨組織，“行政院”不當黨產處理委員會20日召開聽證會，現場氣氛火爆，先是參與者在中廣董事趙少康發言時附和，但趙不領情，直接回嗆“我講話的時候不要吵”；至於國民黨中央委員會行政管理委員會副主任委員李福軒批評黨產會的臉書是在抹黑，但遭主持會議的黨產會委員林詩梅冷回，這與爭點無關，請您下台。



針對中廣是否為國民黨的附隨組織，與財產是否為不當黨產，“行政院”不當黨產處理委員會20日召開第2次聽證會。本次聽證會由施錦芳主持，參與者有包括趙少康、李福軒等。



在利害關係人陳述階段氣氛火爆，趙少康先發言，批評“冤有頭、債有主”，中廣當年在李登輝、前國民黨投資事業管理委員會主任委員劉泰英主導下，出賣黨產胡亂投資，黨產會應就此追查，不應對他窮追猛打。值得關注的是，發言過程台下參與者附和趙少康的發言，但趙不領情，要求“我講話的時候不要吵”，心情似乎不佳。



李福軒則在發言最後，以黨產會臉書包括“黨人財路我專門”、“688億收回來可以做更多”的貼文，來質問會議主持人，痛批寫這是什麼話？這明明是抹黑！政府可以宣傳做到的事情，你寫這個是什麼東西？



對此，施錦芳冷回，今天是針對中廣的聽證案，且已經讓你多講了一些時間，這些都跟本次的爭點無關，來不及講完的歡迎以書面資料提供，黨產會都會參考。



李福軒續問中廣是否跟轉型正義有關？黨產會委員林詩梅則回，不會在這跟您辯論，請您下台。