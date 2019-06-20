馬英九批蔡：怎好意思用鐵籠將公投關起來

馬英九接受媒體訪問。（中評社 倪鴻祥攝） 馬英九與民眾握手致意。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北6月20日電（記者 倪鴻祥）“立法院”臨時會17日在蔡政府優勢主導下通過《公民投票法》部分條文修正，確定2021年起公投與大選脫鉤，每兩年舉辦一次公投，時間訂在8月的第4個星期六，公投當天應為放假日，馬英九今天上午出席宗教活動時批評，這是民主的倒退，蔡英文怎麼好意思用“鐵籠”將公投關起來，台灣人民的權利沒受傷害嗎？



馬英九上午出席台北市指南宮舉行“孚佑帝君成道紀念三獻大典暨海峽兩岸聯合祈福大會”，北京白雲觀、香港蓬瀛仙館都派代表出席；蔡英文、馬英九、王金平、前台北縣長周錫瑋先後受邀參與祈福，不過馬、蔡、王3人都沒碰到面，只有王金平與周錫瑋見到面。



馬英九在蔡英文離去後進場，簡短致辭後針對時事作出回應，外界好奇馬王會不會再會面？馬英九說，目前沒有排這個行程。



對於蔡政府強勢三讀通過公投法部分條文修正，馬英九表示，這是民主的倒退，因為這是直接民權，而且民進黨這樣做純粹就是為了避免公投跟她選舉的目標有衝突，但這樣也顯示出，她不民主的心態，蔡英文碰到香港問題大力支持，他都贊成。



馬英九指出，人家擔心香港人民權利受傷害，但蔡英文用“鐵籠”將公投關起來，台灣人民的權利沒受傷害嗎？她怎麼好意思幫香港呢？這是他質疑的。



對於蔡英文也有參加指南宮祈福活動但提前離開，馬英九說，如果有機會見到蔡英文，他一定會對蔡說，但她剛剛先走了，大概蔡英文知道他會跟她講這個，所以先走了。