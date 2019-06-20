蔡參加指南宮大典　主委致詞祈求兩岸和平

蔡英文出席台北市指南宮孚佑帝君成道1139周年大典。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月20日電（記者 黃筱筠）蔡英文今天出席指南宮“孚佑帝君成道1139周年大典”，由於指南宮是藍營票倉，蔡抵達與馬英九、國民黨不分區“立委”王金平的熱度有差。民眾對於馬、王的熱度都比蔡高。指南宮主委高超文致詞時特別提到祈求兩岸和平，蔡致詞也難得在最後提到，祈求兩岸和平。



蔡英文今天在“國策顧問”黃承國、台北市議員阮昭雄、王閔生、簡舒培陪同下出席“孚佑帝君成道1139周年大典”。馬英九與國民黨不分區“立委”王金平也都出席該活動，但三人都沒有碰面，時間拿捏非常好。且安排蔡當主祭官參拜並第一位致詞。



指南宮“孚佑帝君成道1139周年大典”是海峽兩岸三地祈福大典，現場有北京、香港等地的宮廟代表到場。蔡到場則是坐在另外一邊，必未與這些代表有互動。



由於黃承國仍任指南宮主任秘書，又發跡於台北市木柵地區，蔡到木柵地區宮廟參拜，黃承國都會陪同。



指南宮主任委員高超文致詞時不忘強調，指南宮將優質中華文化與在地文化結合，互相學習傳承。最後祝福國家風調雨順、國泰民安，以及兩岸和平、社會安定、經濟繁榮。



蔡英文最近因為黨內初選對於兩岸發言都非常強硬，但面對指南宮主委提及兩岸和平，蔡致詞，除了再度提及自己的政績外，最後沒忘記祈求兩岸和平。